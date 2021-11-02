США усиливают слежку за тем, как российские военные окружают Украину

В понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США внимательно следит за украинским регионом на фоне сообщений о новом наращивании российских войск на границе с страной.

Как сообщает Washington Post, официальные лица США обеспокоены неспровоцированными передвижениями российских воинских частей в этом регионе.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, что военные поезда и автоколонны перевозят танки и ракеты на юго-западе России недалеко от Украины.

Официальный представитель США, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что были предприняты некоторые шаги, хотя и не столь значительные, как наращивание войск в Москве в начале этого года.

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«Нам известны публичные сообщения о необычных российских военных действиях возле Украины», – сказал Кирби репортерам.

«Мы продолжим консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу … Как мы уже говорили ранее, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую озабоченность у Соединенных Штатов».

Это подкрепление последовало после того, как министр обороны США Ллойд Остин совершил поездку по Черноморскому региону и остановился в странах-партнерах НАТО, Украине, Грузии и Румынии, полноправных членах альянса, чтобы выразить солидарность и заручиться большей поддержкой для противостояния России в регионе.

Союзные с Россией сепаратисты на востоке Украины сражаются с украинскими правительственными войсками с 2014 года. Также в 2014 году российские войска захватили Крымский регион в УкраинаЧто привело к введению в отношении страны строгих санкций Запада.

НОВОЕ: официальные лица США внимательно следят за военной деятельностью России возле границы с Украиной, что вызвало обеспокоенность по поводу намерений Москвы после нескольких месяцев эскалации напряженности между двумя странами. https://t.co/TDNkNi8BiF – Эми Маккиннон (@ak_mack) 1 ноября 2021 г.

В марте, всего через несколько недель после инаугурации президента Джо Байдена, Россия сосредоточила тысячи военнослужащих, тяжелую военную технику, военно-морские корабли и самолеты на границе с Украиной и в Крыму, удерживая их там в течение нескольких недель и вызывая опасения вторжения.

В Москве описали эти передвижения как учения, но многие военные активы оставались там на несколько недель, и аналитики расценили это как предупреждение Байдену.

Вашингтон отказался признать притязания России на Крым и предоставил Киеву смертельную военную помощь для использования в борьбе с сепаратистами.

Москва ясно дала понять, что отвергает любые попытки включить Украину, которая ранее была частью Советского Союза, в альянс НАТО.

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Кирби сказал, что Вашингтон проконсультируется с союзниками и партнерами по поводу сообщений о наращивании сил России.

«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины», – сказал он.

AFP с дополнительным вкладом из службы новостей GVS