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С введением нового бюджета премьер-министр заявляет, что срок полномочий правительства истекает, и обещает соблюдать ротацию.

7 ноября, 2021
Toma Kulikov

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр иностранных дел Яир Лапид высоко оценили новый государственный бюджет Израиля на следующие два года на пресс-конференции в субботу, завершившую «трехлетнюю нестабильность».

Беннетт также пообещал, что в 2023 году он «поменяет» премьерство на Лапида, как было согласовано.

Кнессет принял бюджет Израиля на 2022 год рано утром в пятницу, устранив последнее препятствие в виде сложного законодательства после утверждения бюджета на 2021 год рано в четверг, что стало крупным успехом маловероятной правящей коалиции Беннета из восьми идеологически несопоставимых партий.

Если бюджет на 2021 год не будет принят до 14 ноября, это приведет к роспуску правительства и досрочным выборам, пятым за два года.

Приняв бюджет, Беннет сказал: «Мы завершили сложный процесс вывода Израиля из трехлетней нестабильности». Правительство стабильное. Срок его действия истечет “.

Он сказал, что коалиция «утвердила бюджет, который гарантирует политическую и финансовую стабильность … Тот факт, что мы не находимся в разгаре пятого тура выборов, является большим благословением и подарком для Государства Израиль».

Он сказал: «Завтра утром … мы начнем».

В соответствии с соглашением о разделении власти Лапид станет премьер-министром в сентябре 2023 года, отбыв оставшуюся часть 4,5-летнего срока правительства, если правительство не рухнет до этого.

СМИ недавно сообщили, что Беннетт выразил сомнения в том, что премьерский пост будет поменять местами. Отвечая на вопрос об этом в субботу, он пообещал выполнить свои обязательства и передать свою первую роль Лапиду, когда придет время.

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«Мы осуществим ротацию, и правительство завершит свои дни», – сказал он.

Рядом с ним стоял Лапид, соглашаясь с ним: «Я убежден».

Премьер-министр Нафтали Беннетт вместе с министром иностранных дел Яиром Лапидом (слева) и министром финансов Авигдором Либерманом выступают на пресс-конференции в Иерусалиме, 6 ноября 2021 г. (Хаим Зак / GPO)

Коалиция окончательно утвердила бюджет штата в размере 573 млрд шекелей (183 млрд долларов) на 2022 год, опережая крайний срок, установленный в марте 2022 года, поскольку закон прошел в третьем чтении вскоре после 3 часов ночи в пятницу. Бюджет на 2022 год был одобрен 59 голосами против 56 в 120-местном Кнессете.

Бюджет на 2021 год, принятый в четверг, был еще более актуален для коалиции, потому что невыполнение его к крайнему сроку 14 ноября означало бы автоматический роспуск парламента. В процессе голосования 61-59 депутаты голосовали одновременно с коалицией и оппозицией сразу после пяти утра в четверг, после ночного заседания.

План расходов в размере 609 миллиардов шекелей (194 миллиарда долларов) на 2021 год стал первым бюджетом, одобренным Израилем с 2018 года из-за длительного политического тупика, когда сменявшие друг друга правительства падали до того, как они могли представить бюджетное предложение в Кнессет.

Успех коалиции также был воспринят как упрек бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который не мог, а иногда и не хотел принимать новый бюджет с 2018 года в условиях череды политических тупиков и предсказывал, что коалиция не сможет этого сделать. Эффективно управлять страной с учетом конкурирующих идеологий.

Новое законодательство включает в себя широкий спектр реформ, направленных на снижение стоимости жизни, ослабление нормативных требований, реформирование сельскохозяйственного сектора, повышение пенсионного возраста для женщин, осуществление банковских изменений, увеличение бюджета на образование и улучшение здравоохранения, среди прочего.

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Отдельно во время субботней пресс-конференции Лапид сказал, что Израиль проинформировал официальных лиц США в мае перед своими действиями. Шесть палестинских правозащитных групп запрещены Из-за их предполагаемых отношений с движением Народного фронта освобождения Палестины. Он добавил, что европейские официальные лица также были уведомлены и держались в курсе на протяжении всего процесса.

На прошлой неделе официальные лица Шин Бет отправились в Вашингтон, чтобы проинформировать официальных лиц США о обозначении терроризма. Израилю еще предстоит принять дальнейшие меры против этих шести групп.

Госсекретарь также прокомментировал решение Министерства торговли США о Черный список Две израильские телефонные шпионские компании, NSO Group и Candiru.

NSO – это частная компания, а не государственный проект, поэтому даже если она засекречена [as engaging in malicious cyber activities] «Это не имеет ничего общего с политикой израильского правительства», – сказал Лапид.

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