Таинственный металлический монолит, исчезающий с древних турецких поселений

Турецкие СМИ сообщили во вторник, через четыре дня после их обнаружения, что компактный металл, загадочным образом появившийся в поле на юго-востоке Турции, исчез.

Фермер из провинции Шанлыурфа нашел металлическую пластину высотой три метра (около 10 футов) с древнетюркской письменностью. Он был обнаружен недалеко от Гобекли-Тепе, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находятся скальные сооружения 10-го тысячелетия до нашей эры, за тысячи лет до Стоунхенджа.

Тем не менее, о блестящей структуре было сообщено во вторник утром, через несколько дней после того, как власти заявили, что изучают ее внешний вид, просматривая закрытые телевизионные кадры и ища автомобили, которые могли доставить ее на место.

Не сразу стало ясно, удалили ли его власти. Представители аппарата губернатора Шанлыурфы не были доступны для комментариев сразу.

Государственное агентство Anadolu сообщило, что владелец поля сказал, что он был сбит с толку его появлением и исчезновением.

Агентство Anadolu процитировало слова Фуада Демердела: «Мы не знаем, было ли это размещено в моей области в маркетинговых целях или в качестве рекламы». Мы увидели, что металлического блока больше нет на месте. Жители тоже не могут решить загадку самородков “.

Агентство также процитировало гражданина Хасана Йылдыза, который сказал, что месса все еще находилась в поле в понедельник вечером, но к утру исчезла.

Согласно сообщениям, на монлите была надпись: «Посмотри на небо, ты увидишь луну» на древнем турецком алфавите Йоктюрк.

В последние месяцы во многих странах появились и другие загадочные сложенные камни. Некоторые из них исчезли.

Гобекли-Тепе был местом действия турецкого детективного сериала Netflix «Дар».