Тайваньский новостной канал по ошибке транслировал фальшивое новостное предупреждение, в котором говорилось, что китайские вооруженные силы начали вторжение и обстреляли ракетами города и порты вокруг столицы Тайбэя.

Несколько новостных комментариев, объявляющих о насильственном нападении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе предстоящих учений по обеспечению безопасности, были высмеяны, но были показаны тайваньским зрителям в 7 часов утра в среду.

«Новый Тайбэй подвергся бомбардировке коммунистическими ракетами, порт Тайбэя взорвался, объекты и корабли были повреждены и уничтожены», — говорится в новостной ленте China Television Systems (CTS).

«На грани войны… Коммунистическая партия Китая готовится к войне… Президент издал чрезвычайный приказ».

Частично принадлежащая правительству станция CTS через несколько часов выпустила в эфир «разъяснения и извинения», заявив, что репортаж был создан совместно с экстренными службами для учений, но транслировался по ошибке.

«[Yesterday] CTS News совместно с Управлением пожаротушения правительства города Нью-Тайбэй записали видеоролик о предотвращении стихийных бедствий. На 20-й день из-за неправильной подготовки съемочной группы мы по ошибке отправили вчерашние сообщения о войне и предотвращении стихийных бедствий. Люди не паникуйте».

Пожарная служба Нового Тайбэя сообщила Guardian, что фейковые новости должны были появиться 5 мая во время ежегодных учений по реагированию на стихийные бедствия, которые в этом году будут включать сценарий ракетной атаки.

«Учения включают в себя место землетрясения, цунами, обрушения моста и взрыва», — сказал представитель. «В этом году наш босс сказал, что мы также включим в учения сценарий войны… это впервые за последние годы».

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сказал, что он «удивлен, увидев эту новость». Цю сказал, что военные быстро отреагировали, чтобы проверить и развеять ложную тревогу. Он сказал, что ошибка стала «хорошим уроком для наших друзей-журналистов».

Скриншоты трансляции распространились по социальным сетям Тайваня: некоторые люди выражали обеспокоенность, некоторые смеялись над ошибкой, а другие критиковали телеканал и СМИ в целом. Кто-то сказал: «Непростительная ошибка, может, и не ошибка». Другой сказал: «Это требует серьезного наказания, они вызвали социальную панику».

В Китае ошибку просмотрели или обсудили более миллиона человек на Weibo под хэштегом: «Тайваньские СМИ — большая частная мишень».

Тайваньские оппозиционные политики призвали организаторов наказать телеканал за создание паники. Ли Ён Дэ, министр культуры, ведущий зарубежное общественное радио, принес извинения. В своем заявлении CTS принесла «искренние извинения за то, что этот серьезный сбой вызвал панику среди населения и проблемы для соответствующих подразделений», и заявила, что виновные будут наказаны.

Тайвань десятилетиями жил под угрозой вторжения соседнего Китая. Правящая Коммунистическая партия считает Тайвань отколовшейся от Китая провинцией и не исключает применения силы для его «объединения». Тайвань отвергает обвинения ПекинаМол, это уже независимая страна.

При все более авторитарном правлении Си Цзиньпина китайское правительство и вооруженные силы усилили экономическое, дипломатическое и военное давление на Тайвань, включая дезинформационные и пропагандистские кампании. За последние два года произошло заметное увеличение числа вылетов ВВС над Тайваньской опознавательной зоной ПВО и других военных учений, призванных запугать Тайвань, чьи ВВС реагируют на каждое вторжение.

Тайвань наиболее уязвим для вторжения по сравнению с несколькими десятилетиями, как это произошло с российским вторжением в Украину. сработала тревога между островами Лидеры и жителиНо немногие аналитики и наблюдатели считают, что такое нападение на Тайвань неизбежно.