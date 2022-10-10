Тайвань заявляет, что война с Китаем не является «абсолютным» вариантом, но укрепляет оборону

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила в понедельник, что война между Тайванем и Китаем «совсем не вариант», поскольку она подтвердила свое стремление к переговорам с Пекином, а также пообещала укрепить оборону острова, включая высокоточные ракеты. .

Китай снова отверг его последнее предложение, заявив, что остров является неотъемлемой частью его территории.

Демократический Тайвань, к которому, по утверждению Китая, он принадлежит, подвергается растущему военному и политическому давлению со стороны Пекина, особенно после военных учений Китая в начале августа после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Конфликт из-за Тайваня может затянуть Соединенные Штаты, Японию и, возможно, большую часть мира, а также разрушить мировую экономику, особенно учитывая доминирующее положение Тайваня как производителя полупроводников, используемых во всем, от смартфонов и планшетов до истребителей.

В своей речи по случаю Национального праздника у президентского офиса под серым небом Цай сказала, что «прискорбно» то, что Китай усилил запугивание и угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе и регионе.

Она сказала, что Китай не должен думать, что есть место для компромисса в приверженности тайваньского народа демократии и свободе.

«Я хочу дать понять пекинским властям, что вооруженная конфронтация никогда не является вариантом для наших двух сторон. Только при соблюдении приверженности тайваньского народа нашему суверенитету, демократии и свободе может быть основа для возобновления конструктивного взаимодействия через Тайваньский пролив. .»

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Тайвань является частью Китая, «у него нет президента и он не является независимой страной».

«Коренная причина нынешней напряженности в Тайваньском проливе кроется в упорном стремлении властей ДПП к независимости и отделению Тайваня», — сказала она, имея в виду правящую партию Тайваня. «Мы готовы создать достаточно места для мирного воссоединения, но мы не оставим места для независимости и отделения Тайваня».

Китай описывает Цай, которая была переизбрана подавляющим большинством голосов в 2020 году благодаря обещанию противостоять Пекину, как сепаратистку и отказывается с ней разговаривать.

Речь Цая прозвучала менее чем за неделю до открытия съезда правящей Коммунистической партии Китая в Пекине, где, как многие ожидают, президент Си Цзиньпин будет избран на третий пятилетний срок.

Чиновник, знакомый с мышлением Цай, который говорил на условиях анонимности, сообщил журналистам, что президент стремился «четко донести свою позицию» до всего мира и до Пекина.

«Решительное отстаивание статус-кво мира и стабильности в Тайваньском проливе является основным направлением комментариев Цая об отношениях между двумя сторонами Тайваньского пролива в этом году», — сказал чиновник, добавив, что это ожидания и ответственность всего мира как для Тайбэя, так и для Пекина. .

Здесь нет места уступкам

Под аплодисменты Цай заявила, что ее правительство с нетерпением ждет постепенного возобновления здоровых и упорядоченных обменов между людьми по ту сторону пролива после пандемии, что снизит напряженность.

Она добавила, что на Тайване существует широкий консенсус в отношении необходимости защиты его суверенитета и свободного и демократического образа жизни.

«На данный момент у нас нет места для компромисса», — сказала она.

Цай сделала укрепление обороны Тайваня краеугольным камнем своей администрации, чтобы создать более надежное средство сдерживания Китая, который наращивает масштабную программу модернизации своих вооруженных сил.

Цай сказал, что Тайвань покажет миру, что он несет ответственность за свою оборону.

Он добавил, что Тайвань увеличивает массовое производство высокоточных ракет и высокопроизводительных военно-морских кораблей и работает над приобретением высокомобильного стрелкового оружия, которое обеспечит полную готовность Тайваня к реагированию на «внешние военные угрозы».

Военная напряженность вызвала обеспокоенность, особенно в Соединенных Штатах, по поводу концентрации производства чипов на Тайване.

«Я особо хочу обратить внимание моих сограждан и международного сообщества на один момент, а именно на то, что концентрация полупроводникового сектора на Тайване не представляет риска», — сказала она.

«Мы будем и впредь поддерживать преимущества и возможности Тайваня в ведущих операциях по производству полупроводников и помогать улучшать глобальную реструктуризацию цепочки поставок полупроводников, давая полупроводниковым компаниям более заметную глобальную роль», — добавила она.

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(Репортаж Имо Ли и Бена Бланшара) Дополнительный репортаж Мартина Полларда в Пекине. Под редакцией Шри Наваратнама и Джерри Дойла

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