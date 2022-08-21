Тайсон Фьюри говорит, что его двоюродный брат был зарезан, и призывает принять меры по предотвращению «преступлений с применением ножа»

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью, его ранили в шею, и это стало глупым идиотом с ножами», — сказал Фьюри. Социальные медиа
. «Это нужно остановить как можно скорее, правительству Великобритании нужны более строгие приговоры за преступления с применением ножа, это пандемия, и вы не знаете, насколько это опасно, пока не станет вашим собственным! Жизнь так драгоценна, что ее можно очень быстро выбросить. Наслаждайтесь каждым моментом. RIP RICO BURTON, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ВАМ У Господа есть хорошее место на небесах. Скоро увидимся #onlycowardscarryweapons».
Полиция Манчестера, Англия, опознала 31-летнего Рико Бертона как жертву ножевого ранения и сообщила, что по этому делу были арестованы двое мужчин. новая версия
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В заявлении полиции говорится, что поножовщина произошла около 3 часов ночи в воскресенье возле ночного клуба в Гуз-Грин, районе Альтринчема в районе Большого Манчестера.
«По прибытии мы обнаружили двух мужчин в возрасте 17 и 31 года с ножевыми ранениями. Они получали первую помощь от представителей общественности, прежде чем офицеры и парамедики прибыли на место происшествия. Оба мужчины были доставлены в Манчестерский королевский лазарет, где 31-летний… старый трагически погиб».
21-летний мужчина был задержан на месте происшествия, а 20-летний мужчина был задержан позже, сообщила полиция, добавив, что они все еще находятся под стражей.
«Мы усилили полицейское патрулирование в этом районе, и борьба с ножевыми преступлениями остается приоритетом для полиции Большого Манчестера, разрушительные последствия которых видны сегодня», — говорится в заявлении полиции. В заявлении не упоминались комментарии Фьюри.
правительство Национальное статистическое управление
В нем сообщается, что с марта 2021 года по март 2022 года в Англии и Уэльсе было совершено 49 000 правонарушений, связанных с ножами или острыми предметами, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Это все еще меньше, чем 55 000 преступлений с применением ножей, зарегистрированных в период с марта 2019 года по март 2020 года.
Фьюри, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, заявил, что собирается уйти из профессионального бокса
После победы над Диллианом Уайтом на стадионе Уэмбли в Лондоне в апреле прошлого года.