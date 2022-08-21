Тайсон Фьюри говорит, что его двоюродный брат был зарезан, и призывает принять меры по предотвращению «преступлений с применением ножа»

«Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью, его ранили в шею, и это стало глупым идиотом с ножами», — сказал Фьюри. Социальные медиа . «Это нужно остановить как можно скорее, правительству Великобритании нужны более строгие приговоры за преступления с применением ножа, это пандемия, и вы не знаете, насколько это опасно, пока не станет вашим собственным! Жизнь так драгоценна, что ее можно очень быстро выбросить. Наслаждайтесь каждым моментом. RIP RICO BURTON, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ВАМ У Господа есть хорошее место на небесах. Скоро увидимся #onlycowardscarryweapons».

Полиция Манчестера, Англия, опознала 31-летнего Рико Бертона как жертву ножевого ранения и сообщила, что по этому делу были арестованы двое мужчин. новая версия

В заявлении полиции говорится, что поножовщина произошла около 3 часов ночи в воскресенье возле ночного клуба в Гуз-Грин, районе Альтринчема в районе Большого Манчестера.

«По прибытии мы обнаружили двух мужчин в возрасте 17 и 31 года с ножевыми ранениями. Они получали первую помощь от представителей общественности, прежде чем офицеры и парамедики прибыли на место происшествия. Оба мужчины были доставлены в Манчестерский королевский лазарет, где 31-летний… старый трагически погиб».