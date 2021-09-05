Так каковы шансы первого анонса седьмой годовщины Persona 5: Arena?

А что с P4U тоже?

Ранее этим летом Atlus объявили, что у них есть что-то особенное для поклонников Persona, сделав семь анонсов по случаю 25-летия сериала, но пока никто не знает, какие из них.

Теперь, когда мы находимся в сентябре, в месяце, когда будет показана премьера, давайте поближе рассмотрим шансы, наконец, анонсировать Persona 5: Arena – или любой другой файтинг, связанный с франшизой RPG, если на то пошло.

В мае мы сообщили, что Atlus отказалась от ряда неиспользуемых доменов веб-сайтов, связанных с играми Persona, Но тем, кто на нем жил, был P5U.JP.

Он сохранил эту мечту о том, что новый казуальный файтинг на Арене в какой-то момент может пойти на конвейер, учитывая, что названия Persona 4: Arena были под аббревиатурой P4U.

Чуть позже, в июле, Наото Хироака, старший управляющий директор и генеральный менеджер подразделения потребительского программного обеспечения студии, поделился с Famitsu интервью по случаю 35-летия Atlus, в котором они рассказали несколько интересных вещей о своих будущих проектах.

Хироака сказал через центральный человек.

Кроме того, менеджер Atlus заявил, что они заняты работой над «некоторыми другими необъявленными большими проектами, которые вас удивят», хотя еще не решено, будут ли они связаны с Persona.

Самым большим моментом в этом интервью была часть сотрудничества с другими компаниями, что, конечно же, они делали ранее, работая вместе с Arc System Works над Persona 4: Arena и Ultimax.

Все это звучит довольно многообещающе со стороны Atlus, но как насчет того, чтобы ценители файтингов были частью уравнения?

С момента выпуска Ultimax в 2014 году на консолях ArcSys стала популярным товаром среди лицензионных файтингов.

Похоже, огромный успех Dragon Ball FighterZ прочно закрепил за разработчиками роль первой студии для других компаний, ищущих собственных бойцов.

Мы увидели это после этого с Granblue Fantasy: Versus в партнерстве с Cygames, а затем, совсем недавно, с предстоящим выпуском. Dungeon Fighter: Дуэль с Нанасом.

Все эти проекты создают потенциальное препятствие для развития Persona 5: Arena, потому что вокруг много ресурсов.

ArcSys по-прежнему поддерживает Guilty Gear Strive в качестве основного направления на данный момент, плюс Granblue продолжит видеть новые DLC, а DBFZ недавно получит крупное обновление Scale.

Похоже, что сейчас в студии над файтингами работают четыре команды с группами Guilty Gear, BlazBlue, Granblue и DBFZ.

Guilty Gear никуда не денется в ближайшее время, хотя мы не знаем, что делают остальные три.

Учитывая, что BlazBlue: Cross Tag Battle – самый старый из них, который останавливается, чтобы увидеть новый контент, имеет смысл, что команда, вероятно, сейчас работает над DNF Duel.

Что касается команды Dragon Ball, мы Сообщалось, что недавно началась разработка нового масштабного файтинга по мотивам популярного аниме / манги.Они кажутся лучшим или единственным кандидатом.

Это только оставит команде Granblue шанс подобрать мантию персонажа, что сделает возможным, что следующий P5U будет в их графике … но график производства чувствует, что было бы слишком рано делать объявление в ближайшем будущем. .

Даже если временные рамки на данный момент не полностью идентичны, это не значит, что среди этих семи Atlus не будет объявления о каком-то файтинге.

Интересно, что предстоящая в этом месяце премьера выглядит так, как будто она может быть связана с Persona 4, судя по дизайну на юбилейном сайте.

Это может относиться к Persona 4: Arena Ultimax, получающей обновленную версию на современном оборудовании, что вы определенно оценили бы, если бы P5U даже близко не был здесь.

После большого обновления значка сети отмены действия до Guilty Gear XX Accent Core Plus R, ArcSys заявила, что они стремятся внести аналогичные изменения в некоторые из своих предыдущих названий. – В настоящее время характер этого закона может лучше соответствовать.

В настоящее время Ultimax можно играть только на PlayStation 3 и Xbox 360 (недоступно даже через обратную совместимость на Xbox One или Series X | S), поэтому он застрял на старом оборудовании, к которому многие / большинство геймеров больше не могут получить доступ.

Сам Atlus недавно имел огромный успех, переиздав Persona 4: Golden в Steam, впервые в серии, было продано более миллиона копий и открыло компании глаза на то, чтобы попробовать больше торговых точек.

Это также может совпадать с лидером видеоигр Zippo сказал в июле, имея в виду, что они написали, что ремастер Ultimax будет частью анонсов к годовщине с выпуском, намеченным на 2022 год.

Однако данные Zippo об этих типах утечек несколько неоднозначны, поэтому их слов, безусловно, недостаточно, чтобы эта сделка состоялась.

Тот факт, что у Atlus есть семь вещей, которые нужно раскрыть, не означает, что большинство из них будут настоящими релизами видеоигр. Поклонники также ожидают увидеть в рамках празднования такие мероприятия, как серия концертов, и что-то вроде новой одежды.

На данный момент переиздание Persona 4: Arena Ultimax выглядит как наиболее вероятный проект, который может выйти как из видеоигры, так и из надежд бойцов серии.