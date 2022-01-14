Тара Липински размышляет о скандале с фигурным катанием, который потряс Зимние Олимпийские игры 2002 года.

Фигурное катание всегда было одним из самых ярких моментов зимних Олимпийских игр, и Тара Липински повернула время вспять в одном из самых скандальных моментов этого вида спорта.

Липинский, фигурист, завоевавший золотую медаль на Играх 1998 года, является исполнительным продюсером нового четырехсерийного документального сериала «Павлин» «Вмешательство», который пересматривает судейский скандал на зимних Олимпийских играх 2002 года, когда российский дуэт Елена Бережная и Антон Сихарулидзе выиграли золотую медаль завоевали канадцы Джимми Салл и Давид Пеллетье, завоевавшие серебро. (Peacock принадлежит нашей материнской компании NBCUniversal.)

Результаты после произвольной программы ошеломили всех.

«Было много конкуренции. Они ходили туда и обратно», сказал Липински в пятницу в 3 часа дня.

«Они были так близки по своим техническим и артистическим способностям, и на Олимпиаде все знали, что победит более чистое катание. Так что в тот вечер Джимми и Дэвид были абсолютно безупречны. У них был свой олимпийский момент. И русские, отрываясь от его двойной оси , совершено Технически неправильно. Так что, я думаю, все в зале подумали: «Это достается канадцам». Но это явно не так».

Спор развернулся вокруг французского судьи Мари-Рен Легун, которая отрицала, что ее просили присудить более высокую степень Березной и Сихарулидзе.

На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити канадцы Джимми Салл и Давид Пеллетье сначала выиграли серебро, в то время как россияне Елена Березная и Антон Сихарулидзе (в центре) взяли золото, а китайцы Чен Сюйи и Чжао Хунбо (справа) взяли бронзу. Бесплатная программа для пар. Роберт Лаберж / Getty Images

«Я настаивал на ее ответе, который она дала вскоре после мероприятия в Солт-Лейк-Сити (Сити), что на нее не оказывалось давления и, конечно, возможно, ФФФ оказала на нее давление, президент Французской федерации незадолго до мероприятия», — сказал Липински, ныне аналитик по сноуборду в сети NBC Sports:

Последовавший шум был оглушительным. Сале и Пеллетье в конечном итоге были названы золотыми медалями, но авария резко изменила спорт.

Сихарулидзе и Бережная (слева) разделили золотую медаль с Сале и Пеллетье. Тим Де Уайли / Getty Images

«Это было лучшее, что вышло из этого мероприятия, новая система судейства», — сказал Липински.

Липински, которая сняла документальный фильм со своим мужем Тоддом Капустаси, была удивлена, что изменение заняло так много времени.

«Я была вовлечена в ту эпоху судейства… и безумно думать, что эти спортсмены отдали свои жизни за эти олимпийские моменты, и что у судей действительно не было критериев, по которым они могли судить», — сказала она.

Появится ли легенда фигурного катания на следующей Олимпиаде? Ответ мы получим в ближайшее время, так как Игры, которые пройдут в Пекине, начнутся 4 февраля.