Тарон Эгертон заметил в Гамильтоне, что снимал Тетрис, а ближайшая пиццерия кормила голодную команду.

Ракетчик Тарон Эгертон был в Гамильтоне на выходных, снимая сцены своего последнего голливудского блокбастера.

Соседняя пиццерия была удивлена, когда ей позвонили, чтобы доставить еду команде.

Здания мэрии на Бекфорд-стрит были закрыты, так как в субботу съемочные группы останавливались, чтобы снимать сцены тетриса.

Гамильтон и некоторые части Глазго удвоились с Советской Россией, поскольку съемки продолжались в течение выходных.





Камеры выкатывались из штаб-квартиры Совета Южного Ланаркшира и Тарона, с усами, и они даже разместили его фотографию в его аккаунте Insta за пределами здания.

Их заказ на Dazed Boss Pizza включал в себя маргариту, мясной пир, овощной вулкан, овощной пир и пепперони.

Росс Финдли, менеджер Boss Pizza, сказал: «Было бы неплохо увидеть фильм о Гамильтоне в голливудском фильме. Не могу поверить, что съемки были на пороге нашего дома, здесь, на Маттер-стрит».

«Такие вещи случаются здесь нечасто. Для нас большая честь предоставить Boss Pizza съемку, которая проходила менее чем в 200 метрах от нашей кухни.

«Мы доставили пиццу, но нашему водителю не разрешили войти, потому что вход на улицу был закрыт службой безопасности».





В фильме рассказывается о юридических спорах времен холодной войны из-за права собственности на одну из самых популярных игр в мире.

Эгертон играет в фильме голландского дизайнера видеоигр и предпринимателя Хэнка Роджерса.



Изображение предоставлено: Getty Images



Продюсером и финансированием фильма является Marv Films Мэтью Вона, режиссером которого является уроженец Абердина Джон С. Бэрд, после его работы для Stan & Ollie 2018 и Filth 2013.

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Съемки в Шотландии снова начались в декабре и, как ожидается, продлятся до середины февраля.

Это не первый раз, когда съемочная группа находится в Гамильтоне. Еще в 2018 году экс-звезда доктора Джина Коулман была в городе, чтобы снимать четырехсерийный фильм The Cry для BBC One. На Пикфорд-стрит и вокруг нее были замечены осветительные стенды, фото-грузовики и автобус с припасами, а над зданием Шерифа Гамильтона возвышались большие осветительные краны.