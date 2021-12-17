Тасмания: Замок поднялся в воздух ветром, в результате чего пять детей погибли и четверо получили ранения на школьном мероприятии

Когда произошла трагедия, дети в начальной школе Hillcrest в Девонпорте, на северном побережье Тасмании, посещали праздничный день в конце школы.

«Девять учеников пятого / шестого классов начальной школы Хиллкрест упали с высоты около 10 метров после того, как сильный местный ветер привел к подъему в воздух прыгающего замка и нескольких надувных« зорбов », — говорится в сообщении полиции Тасмании. утверждение. статус.

Среди пяти погибших трое мальчиков и две девочки. В пятницу полиция сообщила, что одному из них было 11 лет, а четверым — 12 лет. Полиция также сообщила, что трое из раненых детей все еще находятся в больнице.

Причина трагедии выясняется, в том числе сила ветра в то время и то, как замок был прикреплен к земле.

Комиссар полиции Тасмании Даррен Хейн сказал, что «около 40» детей принимали участие в мероприятиях, когда порывистый ветер поднял замок с земли. Он добавил, что несколько взрослых наблюдали за мероприятием и оказывали первую помощь до прибытия служб экстренной помощи. Власти предоставляют консультационные услуги службам быстрого реагирования и другим лицам в маленьком городке, в котором проживает около 30 000 человек. Премьер-министр Тасмании Питер Гутвин заявил, что в результате аварии пострадали все члены общины. «Это ужасно. Душераздирающе. Это просто непостижимо, — сказал он в пятницу. — То, что должно было быть празднованием окончания учебного года, превратилось в печальную трагедию для маленьких детей в начальной школе Хиллкреста». «Я знаю, что это будет очень трудное время для всего сообщества». Надувной замок был одним из множества подарков, организованных для учащихся в рамках мероприятия «Big Day In», согласно странице школы в Facebook. Другие мероприятия включали в себя водную игровую площадку и шары зорб. READ Дафна Каруана Галиция, подозреваемая в убийстве Дафны Каруаны, признала себя виновной В школу были направлены службы экстренной помощи, в том числе вертолеты, для оказания помощи раненым, а некоторые — в больницу. Начальная школа Хиллкрест призвала родителей забрать своих детей из школы, поскольку она закрывается рано утром, а полиция приказала людям избегать этого района. «Это очень трагическое событие, и мы думаем с семьями и школьным сообществом в целом, а также с нашими первыми спасателями», — сказала в четверг репортерам в школе начальник полиции Дебби Уильямс. «Нет сомнений в том, что это было очень печальное зрелище. Пострадавшим от этого семьям в школьном сообществе предоставляются консультации, а также службы экстренного реагирования», — сказала она.