Текстовое поле боя Big Star Wars: KOTOR On Switch ‘предназначен’

Если вам нравится Звездные войны: Рыцари Старой Республики На Nintendo Switch в эти выходные вы, несомненно, заметили одну вещь, которую вы, несомненно, заметили, — это огромное текстовое поле боя, которое всплывает всякий раз, когда вы участвуете в битве.

Многие игроки сначала подумали, что это ошибка, но Aspyr — разработчик этой версии легендарной ролевой игры BioWare — похоже, подтвердил, что это так, как предполагалось. Менеджер сообщества Aspyr подробно объяснил это разлад (через p / couture):

Привет, ребята! Надеюсь, вам уже нравится игра. Текстовое поле боя — это предполагаемое поведение, но мы всегда рады услышать отзывы игроков! Вы можете отправить его нашей команде разработчиков через [email protected] или подав заявку на support.aspyr.com. Большое спасибо за вашу поддержку!»

Чтобы прояснить ситуацию, тот же член команды Aspyr объяснил, как размер этого блока был задан:

«Я спросил о размере текстового поля, и, насколько мне известно, он действительно был предназначен».

Игроки теперь просят Aspyr «исправить это», добавив больше размеров текстовых пузырей или разрешив их отключать в меню параметров. Опять же, если вы обнаружите, что это проблема, сообщите об этом команде разработчиков в Aspyr.

И для всех, кому интересно, вот наш скриншот из старой версии в Steam — текстовое поле боя менее очевидно:

Помимо этого, последний запуск Apsyr по «Звездным войнам» прошел относительно хорошо, и он работает намного лучше, чем предыдущая версия Switch. Звездные войны: республиканский коммандосчто засвидетельствовал Много проблем при запуске. Помимо текстового поля, как вы до сих пор находите KOTOR на Switch? И если вы еще не играли в одну из величайших ролевых игр, тогда Ознакомьтесь с нашим обзором.