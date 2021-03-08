Телефоны OnePlus 9-й серии дебютируют 23 марта

OnePlus объявила официальную дату запуска своих следующих телефонов: серия OnePlus 9 будет официально объявлена ​​23 марта в 10:00 по восточному времени. Он также подтверждает партнерство со шведским производителем камер Hasselblad для улучшения систем аппаратных камер, которые у него уже есть. Просочился И Намекнул на Ранее.

Слухи до сих пор указывали на анонс OnePlus 9 Pro с изогнутым экраном 1440p 120 Гц. Быстрая зарядка 45 ВтИ обратная беспроводная зарядка. Ссылка OnePlus на запуск «серийного» продукта, похоже, подтверждает появление более чем одного устройства в конце этого месяца. Также есть подтверждение 5G, что неудивительно в этом году для Господа нашего 2021 года.

Компании изменили цветопередачу камеры, чтобы она выглядела более естественной.

Для партнерства Hasselblad подробности не очень многообещающие. Обе компании подписали трехлетний контракт «на совместную разработку систем камер смартфонов следующего поколения для будущих флагманских устройств OnePlus». Включает грядущие устройства 9-й серии. Для начала компании заявляют, что изменили цветопередачу камеры, чтобы она выглядела более естественной.

В 9-й серии также будет использоваться новый датчик Sony IMX789 и возможность захвата 12-битного RAW, в том числе Samsung S21 Ultra, iPhone 12 Pro и Pro Max. Это хороший шаг вперед для сбора и хранения такого большого количества данных, который полезен для постобработки.

Но стандартный файл RAW – даже 12-битный – по-прежнему лишен преимуществ вычислительной фотографии, которые позволили бы получить обычное изображение JPEG с помощью встроенного приложения камеры. Было бы лучше предоставить что-то вроде ProRAW от Apple, Который сочетает в себе преимущества этих вычислительных технологий с захватом RAW. Не похоже, что это то, что OnePlus здесь описывает, но мы задали вопрос и обновим эту историю соответствующим образом.

Справедливо отнестись к партнерству Hasselblad с некоторым скептицизмом. OnePlus – не первый производитель смартфонов Партнерство со старым брендом фотоаппаратов, И результаты предыдущих партнерских отношений Это не достигло многого. Так продолжалось до первого партнерства Hasselblad с производителем телефонов. Компания ранее Она дала свое имя MotoMod Это была более или менее впечатляющая камера для съемки и фотографирования. По крайней мере, в этом случае результаты этого совместного предприятия будут перенесены на сам телефон, а не на что-то, связанное с ним.