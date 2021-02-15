Теннис – Медведев ставит всю Россию против Рублева в Мельбурне

По сценарию Ника Малвини

МЕЛЬБУРН (Рейтер) – Россиянин Даниэль Медведев выиграл чемпионат Австралии по теннису, победив Маккензи Макдональда 6-4 6-2 6-3 в понедельник, чтобы впервые выйти в четвертьфинал и продлить свою победную серию до 18 игр. .

Медведев будет играть со своим земляком Андреем Рублевым за место в полуфинале в третий раз в турнире Большого шлема, после того как седьмое посевное место впервые обеспечило себе место в четвертьфинале, в том числе после того, как Каспер Радд завершил карьеру из-за травмы.

«По крайней мере, один из нас выйдет в полуфинал, и это хорошие новости», – сказал Роблев, ведущий 6-2 7-6 (3), когда Радд объявил о своей отставке.

«В последний раз, когда он победил меня в четвертьфинале Открытого чемпионата США, а теперь мы встречаемся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, посмотрим, что будет.

«Я надеюсь, что мы сможем показать отличный уровень, и это будет большая битва».

Четвертый посевной Медведев выиграл свою первую игру в пяти сетах в третьем раунде, но на солнце в понедельник долго ему не понадобилось, поскольку он обыграл Макдональда менее чем за 90 минут на «Маргарет Корт Арене».

Макдональду, занимающему 192-е место в мире, повезло забить гол, но он не мог сравниться с подающей силой Медведева или силой, которую россиянин использовал для завоевания больших очков.

25-летний игрок сказал: «Я провел отличную игру, мне казалось, что мяч был отличным, он отлично послал и поразил некоторых победителей». Я чувствовал себя очень хорошо там. Это самое главное “.

Рублев провел на поле всего 80 минут против двух бывших юниоров мира из-за ухода Радда из-за того, что норвежец проиграл тай-брейк во втором сете.

«Мне жаль Каспера», – сказал 23-летний Роблев. «Надеюсь, он выздоровеет очень быстро. Я не ожидал, что все так закончится, но это спорт».

«Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя лучше физически».

Аслан Карацев может выйти в Россию в 1/8 финала, если во вторник победит Григора Димитрова в четвертьфинале.

(Подготовлено Ником Мульфини; редактирование Питер Резерфорд)