Беспилотные роботы доставляют посылки по Москве в России.

Москва:

В понедельник компании заявили, что беспилотные роботы начали доставлять посылки в некоторые районы Москвы после того, как технологическая компания Яндекс объединилась с государственной службой Почты России.

Яндекс, который предлагает различные услуги – от онлайн-поиска до лечения наездником, уже использует роботов вместе с CrabHub в российских и некоторых американских университетских городках, но слияние с Федеральной почтовой службой расширит их спектр.

В совместном заявлении Яндекса и Почты России говорится, что 36 прямоугольных роботов размером с чемодан первоначально будут доставлены в рамках пилотной программы из 27 почтовых отделений в нескольких районах столицы России, и получатели посылок смогут выбирать доставка роботов с помощью приложения.

Пользователи могут отслеживать шестиколесных черно-белых роботов, когда они движутся по городу, и получать доступ к своей посылке с помощью уникального проверочного кода.

«Любую часть логистической цепочки можно автоматизировать, а технологии меняют процессы на каждом этапе: от первой до последней мили», – сказал Станислав Черн, руководитель отдела инноваций Почты России.

Почта России имеет более 38 000 отделений по всему миру и обрабатывает более 108 миллионов посылок ежегодно.

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