Теперь вы можете найти звериные осколки, пересекающие звёзды в реальной жизни, в виде конфет.

Одно из самых успокаивающих занятий в Animal Crossing: New Horizons — это наблюдение за звездами ночами с метеоритными дождями. Это не только расслабляет, но и редкие звездные фрагменты На следующее утро вы появитесь на пляже за каждой звездой, которую пожелаете. Теперь вы можете найти звездные осколки Animal Crossing в реальном мире … в виде конфет.

Согласно японскому новостному сайту, Новости 247-Eleven в Японии теперь продает konpeito, традиционные японские леденцы с упаковкой в ​​стиле Animal Crossing. Конфеты выглядят так же, как детали в игре, а на упаковке изображена Селеста звездочет.

Эта идея кажется очевидной, потому что звездные осколки в Animal Crossing на самом деле основаны на конфетах konpeito, поэтому они имеют такую ​​форму, как в игре. Теперь это почти официально, так как этот особый десерт был создан с учетом Animal Crossing.

Чтобы он соответствовал теме Animal Crossing, внутри каждой упаковки есть три типа конфет. Один из типов выглядит как обычные желтые детали, которые встречаются в игре чаще.

Есть еще один сорт, который немного крупнее и белого цвета, что означает более крупные и редкие части. Наконец, есть розовая разновидность, представляющая части звезды Козерога, которую можно найти при наблюдении за звездами в конце декабря — начале января.

Вы можете увидеть несколько фотографий этой очаровательной леденцы в форме звезды ниже.

Каждая упаковка конфет Star Portion Konbeto стоит 149 иен, что составляет примерно 1,30 доллара. У нас определенно возникнет соблазн купить несколько наборов — некоторые для еды, а некоторые для хранения, как осколки звезд в нашей игре.