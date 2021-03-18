Терри Богард объявил The King of Fighters 15 последним участником Team Fatal Fury

SNK продолжает свою новую традицию, объявляя 15 новых персонажей Короля бойцов каждую неделю, поскольку Юри Саказаки ранее пополнял их ряды, снова нося свои длинные волосы.

Большим открытием на этой неделе стал не кто иной, как сам Терри Богард, который выглядит намного более прямолинейно, чем раньше, обеспечивая при этом самый лучший игровой процесс KOF15 с расширенным трейлером.

Мальчик с плаката SNK собирался занять место в списке, поэтому его появление сейчас никого не удивит, хотя его новый облик впечатлит поклонников.

Все его специальные приемы KOF14 можно заметить на протяжении всего игрового процесса с помощью Power Wave, Burn Knuckle, Crack Shoot, Rising Tackle и Power Charge для свежего слоя краски, хотя есть одно изменение, которое кажется очевидным с самого начала с версией EX. плечо, которое вызывает кудри вместо отскока от стены.

В то время как Power Geyser и Buster Wolf явно вернулись, поскольку отчаяние переходит в новую игру, у Терри, похоже, есть новое Climax Move, мы предполагаем, что он вызовет Buster Launcher, который, похоже, полагается на Power Charge, выполняющий огромную силу перед взрывом.

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Как и в случае со многими предыдущими играми, Терри вместе со своим братом Энди и давним другом Джо Хигаши является третьим и последним членом команды Fatal Fury, чтобы сохранить традицию.

Это делает три известных нам различия между официальным лицом священных сокровищ и героем, ведущим путь в будущее.

Терри также настолько особенный, что он получает целую дополнительную минуту игрового процесса, чтобы похвастаться, позволяя нам больше узнать о том, как работают комбо-структура и игровой процесс KOF15. Однако мы еще многого не знаем об игре, например, как будет выглядеть HUD, на каких системах мы сможем его запустить, и, что наиболее важно, когда он будет выпущен.