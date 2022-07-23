Том Брэди был взорван Нейтом Клементсом в 2001 году.

Гетти Изображений

В начале сезона 2001 года квотербек «Патриотов» Дрю Бледсоу получил мощный удар, от которого ему чуть не вырвало легкое. Позже в том же сезоне квотербек «Патриотов» Том Брэди Его ударили так сильно, что он чуть не ударился головой.

Джимми Трейна из SI.com Выложили видео ранее сегодня С матча 16 декабря 2001 года между Патриотами и Фойлзом.

Поскольку Новая Англия ведет 6-3 в квотербеке на 3-м и 17-м местах, Брэди отступает. Он движется вправо, а затем решает бежать. Что для него всегда было, по сути, спортивной ходьбой.

Прямо перед тем, как он попадает на линию схватки, защитник Билла Нейт Клементс Брэди загорается. Попадание было чистым, плечом вперед, вероятно, без контакта со шлемом. Но в результате столкновения шлем Брейди отлетел назад.

Брэди просыпается и ведет себя так, как будто с ним все в порядке, что является стандартным подходом для игроков, которые совершали психологические удары за годы до того, как лига начала применять страшные удары ногами на месте. И хотя рассмотрение крушения кадр за кадром может привести к выводу, что Клементс никогда не касался головы или шеи Брейди, такой удар в сегодняшней НФЛ привел бы к штрафу и дисквалификации.

Ранее в этом году Брэди сказал, что Это была самая тяжелая травма, которую он когда-либо получал. Удивительно помнить ее.

Кстати, «Патриоты» до сих пор выигрывают. Они завершили сезон, выиграв свой первый из шести Суперкубков.