Том и Джерри на HBO Max: как смотреть, дата выхода, состав

Ворнер Браззерс.



Если вы, как и я, провели большую часть своего становления, смотря мультфильмы о Томе и Джерри, вы, возможно, захотите услышать, что фильмы о Томе и Джерри вместе с совершенно новой функцией были представлены на HBO Max.

Но это не обязательно те Том и Джерри, которых вы помните. В духе таких фильмов, как «Кто подставил кролика Роджера» и «Космический джем», этот новый фильм переносит Тома и Джерри в реальный мир. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть …

В фильме задействованы живые актеры – Хлоя Грейс Морец, Майкл Пена и Кен Чон. Это может в конечном итоге стоить посмотреть.

Хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно ходить в кино, чтобы посмотреть фильм. В духе недавних релизов, таких как Mulan и Wonder Woman 1984, Tom & Jerry с первого дня будут доступны для трансляции у вас дома.

Как смотреть

Том и Джерри будут доступны для просмотра HBO Max.

Сейчас HBO Max стоит 15 долларов в месяц. Когда в сентябре в Disney Plus появился фильм «Мулан» в прямом эфире, подписчикам пришлось заплатить дополнительно 30 долларов за «Мулан» (до 4 декабря, когда он стал бесплатным для всех подписчиков). Том и Джерри не требуют дополнительных сборов. Просто установите HBO Max, как обычно, и вы сможете смотреть.

Когда это будет доступно?

Вы сможете смотреть сериал «Том и Джерри» в пятницу, 26 февраля, начиная с 3:01.

Есть ли бесплатная пробная версия?

HBO Max в настоящее время не предоставляет бесплатные версии. Это прекратилось, когда пользователям было разрешено транслировать «Чудо-женщину 1984» в рамках своей службы.

Но если вы в настоящее время не являетесь участником HBO Max, вы можете подумать о подписке? У нас есть подробное описание службы, которая содержит большую библиотеку фильмов и другого программного обеспечения, которое вы можете проверить, включая Lovecraft Country, Rick and Morty, фильмы Studio Ghibli и многое другое.