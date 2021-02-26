Том и Джерри на HBO Max: как смотреть, дата выхода, состав

Если вы, как и я, провели большую часть своего становления, смотря мультфильмы о Томе и Джерри, вы, возможно, захотите услышать, что фильмы о Томе и Джерри вместе с совершенно новой функцией были представлены на HBO Max.
Но это не обязательно те Том и Джерри, которых вы помните. В духе таких фильмов, как «Кто подставил кролика Роджера» и «Космический джем», этот новый фильм переносит Тома и Джерри в реальный мир. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть …
В фильме задействованы живые актеры – Хлоя Грейс Морец, Майкл Пена и Кен Чон. Это может в конечном итоге стоить посмотреть.
Хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно ходить в кино, чтобы посмотреть фильм. В духе недавних релизов, таких как Mulan и Wonder Woman 1984, Tom & Jerry с первого дня будут доступны для трансляции у вас дома.
Как смотреть
Том и Джерри будут доступны для просмотра HBO Max.
Сейчас HBO Max стоит 15 долларов в месяц. Когда в сентябре в Disney Plus появился фильм «Мулан» в прямом эфире, подписчикам пришлось заплатить дополнительно 30 долларов за «Мулан» (до 4 декабря, когда он стал бесплатным для всех подписчиков). Том и Джерри не требуют дополнительных сборов. Просто установите HBO Max, как обычно, и вы сможете смотреть.
Когда это будет доступно?
Вы сможете смотреть сериал «Том и Джерри» в пятницу, 26 февраля, начиная с 3:01.
Есть ли бесплатная пробная версия?
HBO Max в настоящее время не предоставляет бесплатные версии. Это прекратилось, когда пользователям было разрешено транслировать «Чудо-женщину 1984» в рамках своей службы.
Но если вы в настоящее время не являетесь участником HBO Max, вы можете подумать о подписке? У нас есть подробное описание службы, которая содержит большую библиотеку фильмов и другого программного обеспечения, которое вы можете проверить, включая Lovecraft Country, Rick and Morty, фильмы Studio Ghibli и многое другое.
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