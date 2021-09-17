Том Круз проиграл борьбу с Россией за то, что снял свой первый космический фильм

Вот еще одна предстоящая космическая драка между США и Россией, но на этот раз тема – кино. Это потому, что российская продюсерская группа претендует на право выставлять напоказ планы снять первый полнометражный фильм, снятый в космосе. Ранее владельцами этого амбициозного проекта были Том Круз [via Variety].

В прошлом году НАСА объявило о партнерстве со SpaceX. Илон Маск Круз снимет фильм, который будет частично сниматься на Международной космической станции. директор Дуг Лайман (Вчерашний край) бюджет безымянного фильма составит 200 миллионов долларов.

Производство Советского Союза под названием соревнование Он будет вращаться вокруг отправки российского врача на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Если все пойдет по плану, в следующем месяце производственная группа отправится на 12-дневную миссию, чтобы завершить первое свидание.

Сотрудничество Роскосмоса с общественным телеканалом Первый канал, Yellow and Black and White Studios, соревнование режиссер Подняться на шипенкокто вел фильм сын богатогоСчитается самой крупной кассовой кассой в истории страны. В фильме будут сниматься главные роли Юлия Пересильд.

соревнование Все-таки не первый пост.