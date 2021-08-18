Топ-5 вещей, которые вы могли не знать о Майнкрафт 1.18 Пещеры и скалы Обновить

Мэн Крафт Пещеры и скалы Релиз второй части обновления запланирован на конец этого года, и Mojang обнаружил несколько файлов. Изменение правил игры Обновите функции.

Разработчики выпустят скриншоты версии 1.18 в сентябре, если производственная группа не столкнется с непреодолимыми проблемами. С таким большим количеством важных вещей, прибывших с обновлением, легко пропустить небольшие изменения и функции, которые также повлияют на мир Minecraft.

Игроки могут не знать некоторых вещей об обновлении Minecraft 1.18 Caves & Cliffs

5) Биом скалистых вершин

Горный биом Стоуни Пикс (Изображение через Майнкрафт)

Первоначально Mojang обнаружил пять горных суббиомов. Однако новый горный регион под названием Stone Peaks можно найти в тестовый выстрел три Выпущен 10 августа. Холмы, которые появляются в этом биоме, будут одними из самых высоких и редко достигают уровня Y 260.

4) Нерест морских ежей и коз.

Морской еж в пышном биоме пещеры (Изображение через Minecraft)

Точка появления каждого из этих новых мобов будет немного изменена. После выхода обновления морские ежи будут появляться только в биоме пышных пещер. Козы будут нереститься на заснеженных склонах, высоких вершинах, заснеженных вершинах и скалистых вершинах.

3) Создавать враждебных мобов

Зомби в игре (Изображение через Minecraft)

Враждебные мобы, такие как рептилии и скелеты, будут появляться только тогда, когда их уровень освещенности равен нулю. Зомби, скелеты, пещерные пауки и пауки могут порождать мобов в областях с уровнем легкой массы до 11. За исключением Стража, никакие другие враждебные банды не могут появляться в глубоких темных пещерах.

2) водоносные горизонты

Вход в водоносный горизонт, созданный на Земле (Изображение с Reddit)

Основное внимание игроков было уделено сыру, пасте и грядущим поколениям спагетти-пещер в обновлении. Однако есть еще одно поколение шумовых пещер, называемых водоносными горизонтами. Это пещеры, которые затоплены и содержат большое количество руды. Они размножаются между 31 и 36 уровнями Y.

1) Моб низших рейнджеров

Новая враждебная орда под названием Sentinel будет порождать биомы в глубоких темных пещерах. Mojang хочет, чтобы надзиратель был одной из тех банд, которых боятся игроки, потому что он дает им много здоровья и наступательной силы. майнкрафт разработчик kingbdogz Я показал Этот тюремный надзиратель, в отличие от большинства мобов, ничего не уронил, когда его убили.

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