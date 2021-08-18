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Топ-5 вещей, которые вы могли не знать о Майнкрафт 1.18 Пещеры и скалы Обновить

18 августа, 2021
Artem Sokolov

Мэн Крафт Пещеры и скалы Релиз второй части обновления запланирован на конец этого года, и Mojang обнаружил несколько файлов. Изменение правил игры Обновите функции.

Разработчики выпустят скриншоты версии 1.18 в сентябре, если производственная группа не столкнется с непреодолимыми проблемами. С таким большим количеством важных вещей, прибывших с обновлением, легко пропустить небольшие изменения и функции, которые также повлияют на мир Minecraft.

Игроки могут не знать некоторых вещей об обновлении Minecraft 1.18 Caves & Cliffs

5) Биом скалистых вершин

Горный биом Стоуни Пикс (Изображение через Майнкрафт)
Горный биом Стоуни Пикс (Изображение через Майнкрафт)

Первоначально Mojang обнаружил пять горных суббиомов. Однако новый горный регион под названием Stone Peaks можно найти в тестовый выстрел три Выпущен 10 августа. Холмы, которые появляются в этом биоме, будут одними из самых высоких и редко достигают уровня Y 260.

4) Нерест морских ежей и коз.

Морской еж в пышном биоме пещеры (Изображение через Minecraft)
Морской еж в пышном биоме пещеры (Изображение через Minecraft)

Точка появления каждого из этих новых мобов будет немного изменена. После выхода обновления морские ежи будут появляться только в биоме пышных пещер. Козы будут нереститься на заснеженных склонах, высоких вершинах, заснеженных вершинах и скалистых вершинах.

3) Создавать враждебных мобов

Зомби в игре (Изображение через Minecraft)
Зомби в игре (Изображение через Minecraft)

Враждебные мобы, такие как рептилии и скелеты, будут появляться только тогда, когда их уровень освещенности равен нулю. Зомби, скелеты, пещерные пауки и пауки могут порождать мобов в областях с уровнем легкой массы до 11. За исключением Стража, никакие другие враждебные банды не могут появляться в глубоких темных пещерах.

2) водоносные горизонты

Вход в водоносный горизонт, созданный на Земле (Изображение с Reddit)
Вход в водоносный горизонт, созданный на Земле (Изображение с Reddit)

Основное внимание игроков было уделено сыру, пасте и грядущим поколениям спагетти-пещер в обновлении. Однако есть еще одно поколение шумовых пещер, называемых водоносными горизонтами. Это пещеры, которые затоплены и содержат большое количество руды. Они размножаются между 31 и 36 уровнями Y.

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1) Моб низших рейнджеров

Новая враждебная орда под названием Sentinel будет порождать биомы в глубоких темных пещерах. Mojang хочет, чтобы надзиратель был одной из тех банд, которых боятся игроки, потому что он дает им много здоровья и наступательной силы. майнкрафт разработчик kingbdogz Я показал Этот тюремный надзиратель, в отличие от большинства мобов, ничего не уронил, когда его убили.

Примечание: эта статья отражает только точку зрения автора.

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