Торговля между Украиной и Россией конкурирует за Бахмут | Новости войны между Россией и Украиной

Российская группа Вагнера утверждает, что на этой неделе захватила Бахмут на востоке Украины, но правительство в Киеве заявляет, что намерено вернуть разрушенный город после его окружения.

«Мы продолжаем наступление во флангах на подступах к Бахмуту и ​​уже близки к захвату города в тактическом окружении», — заявил командующий общевойсковыми войсками Александр Серский, а украинские силы добавили, что отбили 4 квадратных километра ( 1,5 квадратных мили). с Земли

Битва за Бахмут все больше становилась центром войны, поскольку сейчас идет 65-я неделя, поскольку президент России Владимир Путин отдал приоритет захвату Донецкой области, где проживает довоенное население в 70 000 человек, и близлежащего Луганска. .

Украина заявляет, что использовала уличные боевые действия на истощение в Бахмуте, чтобы привлечь российские войска с других участков фронта и нанести им тяжелые потери. В течение последних двух недель его силы предприняли ряд операций по окружению города, чтобы вернуть себе территорию.

«Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили российскую угрозу окружения украинских войск в Бахмуте и вынудили российские силы направить скудные военные ресурсы на защиту от ограниченных локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское руководство», — Институт изучения войны. — сказала Пятница.

На следующий день Евгений Пригожин, глава группы Вагнера и ее наемников, заявил, что они захватили Бахмут. Российское министерство обороны сразу же объявило, что оно захватило город, соперничая, как и в течение нескольких месяцев, за признание на Восточном фронте.

Интернет-служба новостей «Медуза» сообщила, что Бахмут фактически был захвачен. Там добавили, что «спорная» территория состояла всего из «десятка многоэтажек, школ, детского сада и нескольких гаражей в конце улицы Чайковского».

Но заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что защитники по-прежнему контролируют район «промышленных объектов и инфраструктуры» на юго-западной окраине города, известный как «Авиационный квартал» из-за памятника истребителю МиГ-17.

Маляр сказал, что во вторник украинские силы оставались поблизости. Днем ранее пресс-секретарь восточных войск Сергей Черватый сообщил, что украинские военные провели фланговые маневры на севере и юге города и продвинулись на 200–400 метров (220–440 ярдов), что свидетельствует о том, что бой еще не окончен. еще.

Россия выделила на битву огромные ресурсы.

В субботу Мальяр сообщил, что Москва направила в Бахмут несколько тысяч подкреплений. Череватый сообщил, что среди них были десантники, мотострелки и спецназовцы. Британская военная разведка заявила, что, по ее мнению, это могут быть несколько батальонов, подчеркнув важность битвы за Кремль.

В анализе британской разведки говорится: «Российское руководство, вероятно, будет продолжать рассматривать захват Бахмута как главную непосредственную цель войны, которая позволит ему претендовать на определенный успех в конфликте».

«Тот факт, что противник был вынужден перебрасывать дополнительные резервы для продолжения операции на Бахмут в целом, свидетельствует о провале их наступательных действий», — заявил в воскресенье официальный представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.

Группа Вагнера приняла на себя основную тяжесть боев в Бахмуте, и Пригожин пригрозил отступить ранее в мае, что, по заявлению Министерства обороны, будет расценено как государственная измена. Но Пригожин заявил в воскресенье, что его солдаты покинут театр с четверга.

Вторжение в Белгород

Тем временем на крайнем северо-востоке проукраинская антикремлевская милиция в понедельник предприняла редкое вторжение на российскую территорию.

Вячеслав Гладков, губернатор приграничной с Украиной Белгородской области России, заявил, что ФСБ, Пограничная служба и Росгвардия ведут борьбу с «диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Украины».

Украинское правительство отрицало свою причастность, но ответственность взяли на себя члены обеих групп, известных как Российский добровольческий корпус и Российский корпус свободы.

«Народ России! «Мы такие же русские, как и вы», — говорится в видео, опубликованном Корпусом свободы России. «Единственная разница между нами в том, что мы больше не хотим оправдывать действия преступников под властью России и с оружием в руках защищаем свою и вашу свободу. Путинская Россия сгнила от коррупции, цензуры и угнетения».

Военные корреспонденты сообщили, что группы захватили поселок Косинка у границы и атаковали два других.

Юсов охарактеризовал боевиков как сторонников россиян, которые вели «вооруженную борьбу против преступного режима Владимира Путина». Он заявил, что они могут создать «некую зону безопасности в приграничных районах России, граничащих с Украиной», из которой будут вестись бомбардировки украинских городов и населенных пунктов.

Неясно, какую роль Украина сыграла в вооружении групп, если таковая вообще была. Минобороны России ничего не сообщило об источнике их оружия. Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России… но не имеет к ним прямого отношения».

Министерство обороны России заявило во вторник, что оно вернуло войска на Украину и заявило, что уничтожило более 70 своих бойцов. В ведомстве заявили, что принимали участие в авиаударах, артиллерийских обстрелах и подразделениях, прикрывавших госграницу Западного военного округа.

Зеленый свет F-16

Отдельно западные поставки оружия Украине достигли на этой неделе еще одного переломного момента, когда президент США Джо Байден поддержал совместную подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 перед тем, как решить, как предоставить самолеты — настоятельная просьба Украины.

Выступая в кулуарах встречи G7 в японской Хиросиме, Зеленский заверил Байдена, что самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по территории России.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что F-16 не являются частью ожидаемой украинской контратаки, которая, как ожидается, начнется в ближайшее время.

«Мы подошли к моменту, когда пришло время посмотреть на дорогу и сказать: «Что нужно Украине как части будущей державы, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии по мере нашего продвижения вперед?» Салливан сказал на брифинге в Белом доме, что частью этого комплекса являются F-16 четвертого поколения.

«Большая семерка» подписала новые санкции против России, направленные против энергетики, горнодобывающей промышленности, технологий и оборонной промышленности. Они также нацелились на «международную сеть организаций, закупающих комплектующие для российской компании, производящей беспилотники «Орлан».

Несколько месяцев назад украинская разведка сообщила, что Россия покупала чувствительные детали, такие как микросхемы, у западных производителей ракет и беспилотников, отправляя их через страны-посредники.