Торты на день рождения, рождественские дрова и многое другое в Six Cape Cod Bakeries

Воспоминания возникают, когда несколько поколений собираются вокруг кухонной стойки, чтобы испечь и украсить праздничное печенье в виде рождественских елок, Санты и снежинок.

Но что, если вам нужен динозавр тираннозавр в шапке Санты? Или печенье в форме снежного шара с другим печеньем, нарисованным посередине? Или вам просто нужно больше маслянистого добра?

Кейп-Код позаботится о вас.

Вот шесть пекарен, которые читатели Cape Cod Times выбрали в качестве своих любимых мест отдыха, а также узнайте, что доступно в этом сезоне.

Пекарня Scapicio

Табук: 941 28th Street, Саут-Ярмут

Вызов: 508-694-5665; https://www.scapicchiosbakery.com/

часы: С 8 до 15, со вторника по субботу; С 8.00 до 12.00 в воскресенье, выходной — понедельник.

Из примечания: Владелец Мэтью Скапичо изучил свое ремесло несколько десятилетий назад, работая с пекарем в северной части Бостона. После 25 лет без выпечки он — с помощью своей семьи — открыл собственное заведение в Южном Ярмуте три года назад.

Хлеб и сладости здесь настолько хороши, что вам не придется ждать Рождества, но если вы это сделаете, вы найдете праздничные специальные предложения, включая Mostaccioli Napolitani, рождественское печенье в Неаполе, свернутое, нарезанное бриллиантами и покрытое шоколадом. Они стоят 1,75 доллара каждая. Есть рождественские поленья и итальянское печенье (14 долларов за фунт) или итальянские миндальные печенья (амаретти) по 16 долларов за фунт. Упакованные вручную канноли (2,95 доллара США за штуку), сделанные на заказ с рикоттой, желтым кремом или шоколадным кремом; Добавьте шоколадную стружку или фисташки за 25 центов.

Подземная пекарня

Табук: 780 Main St # 6a, Деннис

Вызов: (508) 385-4700; https://theundergroundbakery.com/

часы: С 8:00 до 14:00 со вторника по субботу, выходной — воскресенье и понедельник.

Из примечания: Наследственное блюдо для торта (44,95 доллара) является одним из основных продуктов обширного праздничного меню Underground Bakery и накормит около 10 человек. Это печенье по рецептам, которые владелец / пекари Иэн Салливан и Лори ДеКоесте собрали у друзей и семьи, и включают в себя: шарики из бурбона, русские чайные пирожные, Палмерс (с пышным тестом для блинов), пфеффернуэсс и имбирные пряники. Закажите сегодня, чтобы получить его 23 или 24 декабря.

На прошлой неделе пекари также делали рождественские поленья, пряничные домики, пряничных человечков и украшали сахарное печенье, в том числе динозавров тираннозавров в шапках Санты и снежных шарах с печеньем в центре.

мамина пекарня

Табук: 1254 Austerville Main Street

Вызов: 508-428-1005; https://amiebakery.com/

часы: С 7 до 15 часов со среды по воскресенье, с 7 до 13 часов по вторникам, выходной — понедельник.

Из примечания: Любимые рождественские печенья Эми (38 долларов) в пекарне Amie включают тридцать трехдюймовых кексов шести вкусов. Также есть Святочный журнал (45 долларов), который описывается на сайте как «Наш летний журнал начинается с восхитительного шоколадного бисквитного торта, наполненного шоколадным ганашем и шоколадными взбитыми сливками и украшенного праздничными украшениями».

Владелец / пекарь Эми Смит сказала, что шоколадно-кремовый пирог с карамелью (42 доллара США) с Dulce de leche, молочным шоколадным пудингом Valrhona caramélia и шоколадными взбитыми сливками также является популярным выбором для праздников. Закажите сегодня, чтобы получить его в 13:00 24 декабря.

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Кейп-Код удачно располагает традиционными европейскими пекарнями в Нижнем, Среднем и Верхнем мысе.

Пекарня Bain d’Avignon

Табук: 15 Hinckley Rd, Хайаннис

Вызов: Тел: 508-778-8588; https://www.paindavignon.com/

часы: Для пекарни с 7.00 до 16.00 ежедневно

Из примечания: Философия компании Pain D’Avignon, основанной в 1992 году, заключается в том, чтобы делать домашний хлеб с использованием старинных рецептов и техник выпечки. Ни хлеб, ни сладости не содержат консервантов. Если вы хотите праздничный десерт с такими ингредиентами, как неотбеленная и небеленая мука, а также со списком пищевых ценностей, Pain D’Avignon — лучшее место для покупок. Помимо безглютенового шоколада и пушистого соболя, или рождественского печенья Britton, Normandy, Pain D’Avignon продает отдельно малину, приготовленную из орехов пекан и овса; Безболезненный шоколадный круассан и восхитительный круассан.

вилла дом

Табук: 267 Main Street — Фалмут

Вызов: 774-255-1855; https://www.facebook.com/Maison-Villatte-229967110466868

часы: 7.00-15.00, вторник — четверг; С 7:00 до 17:00 с пятницы по воскресенье, выходной — понедельник.

Из примечания: Если вы посетите Maison Villatte, чтобы купить пакеты с рождественским печеньем с маслом, побалуйте себя бутербродом с ветчиной и сыром на багете с маслом. Не обманывайтесь его простотой, которая дает каждому ингредиенту шанс сиять. Рождественские специальные предложения включают несколько типов записей Bouche de Noel, или Yule, по цене 39,95 доллара за маленький и 54,95 доллара за большой. Ароматы включают шоколад, маракуйю, эспрессо, соленую карамель и крем-брюле без глютена, а также традиционную колбасу юле с муссом из темного шоколада или La Buche de Noel с фисташками, малиной и белым шоколадом. Закажите рождественскую выпечку до 21 декабря.

BB Bakery Bistro

Табук: 15 Leconte Hollow Road, Южный Веллфлит

Вызов: 508-349-1600; https://pbboulangeriebistro.com/

часы: Ежедневно с 7.00 до 17.00

Из примечания: Этот причудливый загородный дом в Уэллфлите часто выстраивается в очередь, чтобы купить несколько из своих 1000 круассанов (https://www.capecodtimes.com/story/entertainment/dining/restaurant-reviews/2020/10/15/cape-cod-restaurants-pb -boulangerie -bistro-keep-takeout-fancy / 11437570) Выпекайте ежедневно. (Известные покупатели делают заказы онлайн и забирают товар в магазине.)

PB Boulangeries продает полный ассортимент французской выпечки. Несколько вещей, которые выделяются особенно на праздники: темный шоколадный клюквенный хлеб (5,35 доллара), крем с шоколадным соболем (3,25 доллара), булочки с кремом брюле (3,75 доллара); Мадлен по традиционному французскому рецепту (три по 7,85 долларов) и шоколадная бомба без глютена (7 долларов) плюс веганский пирог с малиной и грецкими орехами по 6 долларов за штуку.