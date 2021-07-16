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Трамп отвергает “ отвратительный ” доклад о вмешательстве России в выборы

16 июля, 2021
Boleslava Sokolova

Бывший президент заявил в четверг, что новый отчет, в котором утверждается, что российские шпионские агентства попросили помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах 2016 года, является «отвратительным» и «фальшивым».

“Это отвратительно”, – сказал Трамп. Твитнула Лиз Харрингтон. “Это фейковые новости, точно так же, как Россия, Россия и Россия были фальшивыми новостями. Они просто сумасшедшие радикальные левые, делающие все возможное, чтобы разбить всех справа”.

«Это выдумка, и никто не был более жестким, чем я, в отношении России, в том числе в отношении трубопровода и санкций», – говорится в твите. «В то же время мы ладили с Россией.

Россия уважает нас, Китай уважает нас, Иран уважает нас, Северная Корея уважает нас. И мир был более безопасным местом, чем сейчас с психически неуравновешенным руководством ».

В случае Новый репортаж из газеты Guardian Российский лидер Владимир Путин приказал секретному шпионскому агентству найти “практические” способы поддержать заявку Трампа на Белый дом во время встречи в Кремле 22 января 2016 года.

Согласно отчету, Путин считал Трампа «психически неуравновешенным» и полагал, что его вступление в Белый дом вызовет «социальные волнения» и ослабит Соединенные Штаты.

В отчете, который, по словам Guardian, был основан на просочившихся кремлевских документах, утверждается, что Трамп был определен как «самый многообещающий кандидат».

Документы включают психологическую оценку, в которой Трамп описывается как «импульсивный, психически неуравновешенный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности».

The Guardian сообщила, что документы были показаны представителям западных спецслужб, которые, по их мнению, были подлинными.

Однако официальный представитель Кремля опроверг обвинения, назвав отчет Guardian “криминальным чтивом”.

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