Трансильвания, Film Fest Munich защищают включение российских фильмов в список фестивалей | Новости

Организаторы Международного кинофестиваля «Трансильвания» (TIFF) на этой неделе защитили программы российского режиссера Ладо Кватания. исполнение В основном конкурсе после критики со стороны украинских режиссеров Дмитрия Соколетки-Собчука и Олега Сенцова.

«Наша общая миссия — сделать так, чтобы украинский дух присутствовал и был сильным на нашем фестивале», — говорится в заявлении. «В то же время, как уже было заявлено международным кинематографическим сообществом, важно не направлять ненависть к лицам по национальному признаку».

В онлайн-посте в начале недели Сухолицкий-Собчук, дебютировавший Пампере Премьера фильма состоялась на Неделе кинематографистов в Каннах в прошлом месяце, и Сенцов раскритиковал «иллюзию культурного примирения», возникшую из-за решения TIFF быть исполнение Соревнуйтесь с 11 другими фильмами, включая Пампере На Кубок Трансильвании.

Они заявляли, что «искусство не существует вне политики», отмечая, что фильм «Кафатания» финансировался Министерством культуры России «Фонд кино» и санкционировал финансирование олигарха Романа Абрамовича «Киноприм», и утверждали, что «фильм был прочно связан ( б) и поддержанные русским правительством не только до войны, но и после начала войны».

Также будет показан формат TIFF, девиз которого в этом году — «Снимайте фильмы не о войне». Капитан Волконогов выжилРежиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чубов, Кирилл Серебников Петров грипп Они появляются на боковой панели сверхновой.

Мюнхен

Тем временем Filmfest München по-прежнему тверд в своих планах включить в свою программу три российских фильма в ближайшие дни.

Об этом сообщила администрация фестиваля. МониторМы решительно осуждаем агрессивную войну, которая ввергает Украину в катастрофу. Именно поэтому мы ориентируемся на украинское кино и осведомленность об этой войне. Аккредитованы молодые студенты-беженцы, рассказывающие об Украине и украинском кино во вторую пятницу фестиваля [July 1] Он имеет самые важные текущие работы по этому вопросу с увидеть бабочку И Мариуполь 2. Мы делаем все возможное, чтобы привлечь менеджера увидеть бабочку на фестиваль, и об этом расскажет немецкий сопродюсер Мариуполь 2«.

В заявлении делается вывод, что «Filmfest München также представляет важные современные российские фильмы, которые решительно выступают против насилия и авторитарных режимов — от режиссеров, которые больше не могут жить в России».

Капитан Волконогов выжил Его также покажут на Filmfest Munchen, а Кирилл Серебренников лично будет в Мюнхене с двумя фильмами: Cannes title жена Чайковского И Петров грипп.