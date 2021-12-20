Требуются два китайских процессора Hygon C86 3185 на базе Zen, чтобы превзойти один чип AMD Ryzen 5 5600X

YouTuber EJ Hardware, китайский технический энтузиаст, недавно протестировал два процессора Hygon C86 3185, которые недоступны за пределами Китая, с AMD Ryzen 5 5600X, чтобы увидеть, как работают две разные компании. Hygon, компания, которая частично принадлежит AMD с 2016 года через отдельные бизнес-предприятия. Этот альянс с AMD позволил Hygon получить доступ и приобрести у AMD лицензии x86 и SoC IP для создания и производства чипов, продаваемых на их перспективных рынках, особенно в Восточной провинции.

Технология Hygon C86 представляет собой комбинацию 14-нм серверных и массовых процессоров. Этот процесс позволяет чипам иметь от четырех до 32 ядер, ориентированных на Zen. Благодаря сочетанию технологических достижений Hygon и AMD процессоры C86 идентичны процессорам AMD Ryzen и EPYC. Говорят, что чипы могут быть помещены в разъемы AM4 и SP3 из-за их конструкции, даже с некоторым припоем к материнской плате, участвующим в процессе.

Целитель Ядра / потоки Базовая частота / частота разгона (ГГц) Кэш L2 / L3 (МБ) Расчетная мощность (Вт) микроархитектура литография Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 / 4,6 3/32 65 Zain 3 7 нм Ryzen 7 1700X 16 августа 3,4 / 3,8 4/16 95 красивая 14 нм C86 3185 16 августа 2,0 / 3,4 4/16 95 красивая 14 нм

С запуском Hygon C86 3185 в 2020 году он предложил в общей сложности восемь ядер на базе Zen первого поколения, которые используют синхронную многопоточность (SMT). Базовая частота процессора Hygon составляет 2 ГГц и может быть увеличена до 3,4 ГГц. На борту имеется 4 МБ кеш-памяти второго уровня, но также 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. По сути, конструкция чипа практически идентична почти во всех аспектах AMD Ryzen 5 5600X. Он также имеет много общего по дизайну с AMD Ryzen 7 1700X, который использовался в примерах в видео EJ Hardware. Оба процессора имеют уровень TDP 95 Вт, но, что удивительно, энергопотребление Hygon C86 3185 составляет 70 Вт, поэтому Ryzen 7 1700X будет существенно более эффективным.

Tom’s Hardware предполагает, что YouTube использовал процессоры Hygon на рабочей станции W550-H30. Рабочая станция представила две отдельные модели C86 3185, добавив до шестнадцати ядер на базе Zen первого поколения. В то время как Ryzen 5 5600X использует шесть ядер Zen 3 первого поколения, 7-нм микроархитектуру, обрабатывает базовую частоту 3,7 ГГц и увеличивает частоту до 4,6 ГГц, он также имеет в два раза больший кэш L3, чем Hygon C86 3185, но обеспечивает TDP 30 Вт. меньше, чем чип Hygon.

Поскольку EJ Hardware, похоже, использует в своих тестах материнскую плату серверного типа, частота памяти способна использовать только DDR4-1866. Использование этой конкретной памяти приводит к несколько ниже средней производительности в процессе. Tom’s Hardware также отмечает, что, поскольку чипсеты нужно было припаять к используемой материнской плате, они не смогли разместить их в более подходящей материнской плате, такой как семейство B450.

Результаты их тестов показали, что AMD Ryzen 5 5600X показал на 97% и 135% более высокую производительность в одноядерных тестах, чем чипы Hygon в обоих тестах Cinebench R2.

и тесты R23. Однако при запуске многоядерных тестов Cinebench R20 и R23 процессоры Hygon показали значительно лучшие результаты, чем AMD Ryzen 5 5600X, на 12% и 13% соответственно. Тест PCMark 10 оказался наименее неожиданным результатом, показав, что чип AMD Ryzen 5 превосходит два чипа Hygon с большим отрывом в 59%.

Целитель Cinebench R20 Одноядерный Cinebench R20, многоядерный Cinebench R23 Одноядерный Cinebench R23 Multicore Смеситель (BMW Scene) x264 HD Стандартный PCMark 10 Ryzen 5 5600X 598 4536 1,536 11,717 3: 33,06 60,5 12,089 C86 3185 × 2 304 5 065 655 13214 2: 44,65 40,5 7618

В игровых тестах тесты EJ Hardware показали достойную производительность, если они использовались в двухсторонней конфигурации. Объединив NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, процессоры выдавали частоту кадров 1080p при разрешении 4K. Единственная игра, в которой чипы Hygon плохо справились, была Cyberpunk 2077.

По сути, EJ Hardware доказало, что Ryzen 5 5600X на базе Zen 3 является высокоэффективным с меньшим количеством ядер и потоков и более низким энергопотреблением TDP. Два процессора Ryzen 7 1700X считаются единственным реальным способом добиться лучших результатов, чем Ryzen 5 5600X, при выполнении многопоточных рабочих нагрузок. Однако результаты однопоточных тестов доказывают, что Zen первого поколения превзошел Zen 3. Независимо от производительности, Китай уделяет больше внимания самодостаточным технологиям, чем высокопроизводительным процессорам.