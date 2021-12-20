Требуются два китайских процессора Hygon C86 3185 на базе Zen, чтобы превзойти один чип AMD Ryzen 5 5600X

YouTuber EJ Hardware, китайский технический энтузиаст, недавно протестировал два процессора Hygon C86 3185, которые недоступны за пределами Китая, с AMD Ryzen 5 5600X, чтобы увидеть, как работают две разные компании. Hygon, компания, которая частично принадлежит AMD с 2016 года через отдельные бизнес-предприятия. Этот альянс с AMD позволил Hygon получить доступ и приобрести у AMD лицензии x86 и SoC IP для создания и производства чипов, продаваемых на их перспективных рынках, особенно в Восточной провинции.
Технология Hygon C86 представляет собой комбинацию 14-нм серверных и массовых процессоров. Этот процесс позволяет чипам иметь от четырех до 32 ядер, ориентированных на Zen. Благодаря сочетанию технологических достижений Hygon и AMD процессоры C86 идентичны процессорам AMD Ryzen и EPYC. Говорят, что чипы могут быть помещены в разъемы AM4 и SP3 из-за их конструкции, даже с некоторым припоем к материнской плате, участвующим в процессе.
|Целитель
|Ядра / потоки
|Базовая частота / частота разгона (ГГц)
|Кэш L2 / L3 (МБ)
|Расчетная мощность (Вт)
|микроархитектура
|литография
|Ryzen 5 5600X
|6/12
|3,7 / 4,6
|3/32
|65
|Zain 3
|7 нм
|Ryzen 7 1700X
|16 августа
|3,4 / 3,8
|4/16
|95
|красивая
|14 нм
|C86 3185
|16 августа
|2,0 / 3,4
|4/16
|95
|красивая
|14 нм
С запуском Hygon C86 3185 в 2020 году он предложил в общей сложности восемь ядер на базе Zen первого поколения, которые используют синхронную многопоточность (SMT). Базовая частота процессора Hygon составляет 2 ГГц и может быть увеличена до 3,4 ГГц. На борту имеется 4 МБ кеш-памяти второго уровня, но также 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. По сути, конструкция чипа практически идентична почти во всех аспектах AMD Ryzen 5 5600X. Он также имеет много общего по дизайну с AMD Ryzen 7 1700X, который использовался в примерах в видео EJ Hardware. Оба процессора имеют уровень TDP 95 Вт, но, что удивительно, энергопотребление Hygon C86 3185 составляет 70 Вт, поэтому Ryzen 7 1700X будет существенно более эффективным.
Tom’s Hardware предполагает, что YouTube использовал процессоры Hygon на рабочей станции W550-H30. Рабочая станция представила две отдельные модели C86 3185, добавив до шестнадцати ядер на базе Zen первого поколения. В то время как Ryzen 5 5600X использует шесть ядер Zen 3 первого поколения, 7-нм микроархитектуру, обрабатывает базовую частоту 3,7 ГГц и увеличивает частоту до 4,6 ГГц, он также имеет в два раза больший кэш L3, чем Hygon C86 3185, но обеспечивает TDP 30 Вт. меньше, чем чип Hygon.
Поскольку EJ Hardware, похоже, использует в своих тестах материнскую плату серверного типа, частота памяти способна использовать только DDR4-1866. Использование этой конкретной памяти приводит к несколько ниже средней производительности в процессе. Tom’s Hardware также отмечает, что, поскольку чипсеты нужно было припаять к используемой материнской плате, они не смогли разместить их в более подходящей материнской плате, такой как семейство B450.
Результаты их тестов показали, что AMD Ryzen 5 5600X показал на 97% и 135% более высокую производительность в одноядерных тестах, чем чипы Hygon в обоих тестах Cinebench R2.
и тесты R23. Однако при запуске многоядерных тестов Cinebench R20 и R23 процессоры Hygon показали значительно лучшие результаты, чем AMD Ryzen 5 5600X, на 12% и 13% соответственно. Тест PCMark 10 оказался наименее неожиданным результатом, показав, что чип AMD Ryzen 5 превосходит два чипа Hygon с большим отрывом в 59%.
|Целитель
|Cinebench R20 Одноядерный
|Cinebench R20, многоядерный
|Cinebench R23 Одноядерный
|Cinebench R23 Multicore
|Смеситель (BMW Scene)
|x264 HD Стандартный
|PCMark 10
|Ryzen 5 5600X
|598
|4536
|1,536
|11,717
|3: 33,06
|60,5
|12,089
|C86 3185 × 2
|304
|5 065
|655
|13214
|2: 44,65
|40,5
|7618
В игровых тестах тесты EJ Hardware показали достойную производительность, если они использовались в двухсторонней конфигурации. Объединив NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, процессоры выдавали частоту кадров 1080p при разрешении 4K. Единственная игра, в которой чипы Hygon плохо справились, была Cyberpunk 2077.
По сути, EJ Hardware доказало, что Ryzen 5 5600X на базе Zen 3 является высокоэффективным с меньшим количеством ядер и потоков и более низким энергопотреблением TDP. Два процессора Ryzen 7 1700X считаются единственным реальным способом добиться лучших результатов, чем Ryzen 5 5600X, при выполнении многопоточных рабочих нагрузок. Однако результаты однопоточных тестов доказывают, что Zen первого поколения превзошел Zen 3. Независимо от производительности, Китай уделяет больше внимания самодостаточным технологиям, чем высокопроизводительным процессорам.
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