Трейлер «Властелина колец: Голлум» показывает измученного хоббита со всех сторон

в Властелин колец: Голлум Выпущенный позже в 2023 году, он исследует испорченный разум и безумие хоббита Смеагола в период между его потерей Единого Кольца и событиями Властелин колец: Братство кольца.

В трейлере, показанном в четверг во время прямого эфира для трансляции Nacon, мы видим, как Голлум работает за и против двух противоборствующих сил, включая молодого Гэндальфа и эмиссара злого лорда Саурона, которые ищут Кольцо. Это тяжелое бремя — сделать Смеагола/Голлума симпатичным персонажем, но это повествование, похоже, имеет смысл.

Властелин колец: Голлум Впервые анонсированный в 2019 году, он ожидался в сентябре 2022 года, но Daedalic Entertainment отложила его до июля.

Хотя в PR Nacon в качестве стартового окна для приключения указан только 2023 год, компания Расскажите инвесторам Еще в январе игра выйдет где-то между апрелем и сентябрем 2023 года. Властелин колец: Голлум Он будет работать на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.

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