Британская полиция заявила во вторник, что третьему россиянину было заочно предъявлено обвинение в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году, и заявила, что теперь они могут подтвердить, что трое подозреваемых были агентами военной разведки. Нападение на Скрипаля, который продавал российские секреты Великобритании, вызвало самый большой разрыв между Россией и Западом со времен холодной войны, приведший к изгнанию десятков дипломатов после того, как Великобритания указала пальцем на Москву.

Россия отвергла любую причастность, назвав обвинения антироссийской пропагандой. Скрипаль и его дочь Юлия, потерявшие сознание, упали на скамейку в южном английском городе Солсбери в марте 2018 года и остались с полицейским, который в критическом состоянии отправился домой в больницу из-за воздействия военных. Класс нервно-паралитического агента.

Женщина также позже умерла от отравления новичком после того, как ее партнер нашел поддельный флакон духов, который, по мнению полиции, был ввезен в страну контрабандой. В сентябре 2018 года британская прокуратура обвинила двух россиян, которых тогда опознали по псевдонимам Александр Петров и Руслан Боширов, в заговоре с целью убийства Скрипаля и попытке убить Юлию и офицера Ника Бейли.

Дин Хейдон, главный национальный координатор полиции Великобритании по борьбе с терроризмом, сказал, что теперь прокуратура разрешила им предъявить обвинение третьему человеку, Сергею Федотову, около 50 лет, в тех же преступлениях. Хейдон также сказал, что Петрова и Боширова звали Александр Мышкин и Анатолий Чепига, а настоящее имя Федотова – Денис Сергеев.

Он сказал, что группа из трех человек SKRIPAL PLOT из ГРУ проводила операции от имени российского государства в других странах, и были переговоры с Болгарией и Чешской Республикой, впервые полиция окончательно идентифицировала их. как русские шпионы.

«Мы не можем вдаваться в подробности того, как это сделать, но у нас есть доказательства, связывающие их с подразделением военной разведки», – сказал Хейдон репортерам, охарактеризовав их как хорошо подготовленных. «Трое опасные люди». По его словам, как и в случае с другими россиянами, британская полиция получила ордер на арест Федотова и запрашивала уведомления Интерпола против него.

Хейдон добавил, что в настоящее время предполагается, что трое мужчин находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции, и российские власти до сих пор не предлагали никакого сотрудничества. Объявление полиции поступило в тот же день, когда Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство в 2006 году бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, который был отравлен в лондонском отеле полонием-210, редким радиоактивным изотопом.

Британская полиция утверждает, что нападение на Скрипаля совершили Петров и Боширов, а Федотов несколько раз встречался с ними в выходные 2–4 марта, когда произошло отравление. После обвинений со стороны Великобритании Боширов и Петров появились по российскому телевидению, заявив, что они туристы, приехавшие в Солсбери, чтобы осмотреть достопримечательности.

«Здесь находится знаменитый Солсберийский собор. Он известен не только в Европе, но и во всем мире. Он знаменит своей 123-метровой башней», – сказал Бочеров.

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