Третья неделя сериала “Певец в маске” привлекает внимание зрителей | цивилизация

Группа A вернулась на сцену «Певец в маске» с некоторым знанием того, что могут предложить их оппоненты, хотя на этой неделе кривая мячом нокаутировала всех с помощью первого «шаблона». Прежде чем что-либо начнется, ведущий и судьи представляют гостевую группу Джоэла Макхейла. Макхейл – частый гость, так что для старых зрителей это не удивительно.

Первыми на сцену выйдут русские куклы. Для подсказок есть мобильный телефон с изображением трех планет и несколько блоков букв, которые означают «помощь» и банджо. Еще одна важная подсказка заключается в том, что одна из кукол пережила серьезную проблему со здоровьем, но ее поддержала другая. Первое, на что отметила Николь Шерзингер, это то, что они были одинакового размера, когда у них были разные пропорции на первой неделе. Вместе они поют потрясающее исполнение «Чудо» Шона Мендеса. Хотя они талантливы как сольные певцы, их гармония просто невероятна. Пока дуэт продолжает петь, на сцене появляется третья кукла, шокирующая судей еще больше.

После пения ведущий Ниси Нэш объявляет, что певцы потратили всю неделю на создание селфи. Русские куклы нарисовали Энди Уорхола портрет одной куклы, которую она ведет. Робин Тик считает, что она Шугарленд, так как они однажды пережили трагический кризис во время шоу. Макхейл думает, что это Boyz 2 Men, а Кен Джонг догадывается, что Jackson 5. Когда выходит третья кукла, чтобы петь гармонии, она выглядит как братья Джонас. Вдобавок у Ника Джонаса диагностировали диабет, который мог быть проблемой со здоровьем.

Далее идет енот. Что касается его набора доказательств, было множество признаков того, что бокс – это его первое начало в индустрии. Они также предлагают кофе в зернах, но им особо нечего об этом сказать. На этой неделе Енот исполняет «Огненное кольцо» Джонни Кэша. Сцена устроена так, как будто это Старый Запад. Он даже начал бить судью Дженни Маккарти. Звуки были немного грубоваты, но, похоже, он наслаждался выступлением.

Для своего изображения енот добавил маленьких летучих мышей на заднем плане, что напомнило Маккарти о Бэтмене. Тик сказал, что изначально он думал о Дэнни ДеВито, но гиды по боксу отправили его на новый путь, и Тони Дэнзел догадывается. Шерзингер также сосредоточился на боксерских гидах, но он догадывается, что Сильвестр Сталлоне, потому что он тоже был боксером. Маккарти догадывается о Джоне Войте.

Третий певец – Робобин. В его пакете доказательств видны строительные работы, полицейские огни, и он даже говорит, что это те, кого он называл героями в Коста-Рике. У них также есть чучело кота и трон, которые появляются во время набора гида. Он покрывает величественную кавер-версию “All About Me” Джона Легенда. Его вокал ровный, и слушатели могут сказать, что настанет день, когда он поставит незабываемый тон – от этого Шерзингер просто заплакал. Не было ни одного голоса, мгновенно раскрывающего его личность, но это был либо артист страстного тона, либо актер со скрытым талантом.

Когда приходит время гадать, Робопайн дает им еще одну подсказку по своей фотографии: он держит гитару и носит футболку с пауком на ней, чтобы выразить свои страхи. Путеводитель по паукам заставил Шерзингер подумать о Брайане Макнайте, но она изменила свои догадки на Джейсона Деруло, поскольку у него был кот, скорее всего, потому, что он был в фильме «Кошки». Идея супергероя и красных глаз заставляет Тика думать о Уэстли Снайпсе. У Чонга есть еще одно поразительное предположение об Эдди Мерфи из-за престола как возможного представления о «приезде в Америку».

Seashell – следующий участник на сцене после Robopine. В путеводителе «Морская ракушка» есть несколько кулинарных рекомендаций, а также секундомер и бейсбол. На этой неделе Seashell поет песню Деми Ловато «Confident». На протяжении всего спектакля зрители видели в ней уверенность. Голоса были громкими, и она закончила выступление на сильной ноте.

На ее фото у Seashell было торнадо из вещей на заднем плане, включая микрофон, книгу, миску и гантели. Судьи ориентировались в основном на звезд, связанных с кулинарией. Макхейл угадывает Эшли Симпсон и Джонг Кэти Слейт. Тик объединяет два набора руководств и выходит с Хейли Дафф, которая делает все, что изображено на фотографии. Две недели назад Кристен Белл казалась хорошей догадкой, но после объяснения Толстого могло быть совпадением, что Дафф.

Хотя эта неделя должна войти в четверку лучших в группе A, это также неделя первого участника “подстановочного знака”. Когда Нэш вызывает подстановочный знак, чтобы подняться на сцену, появляется Орка. Пакет-гид устанавливается в пиццерии. По словам Орки, именно здесь все и началось. Были свидетельства того, что он снимался в комедиях, а также в 2:59 времени и лодке. Орка исполняет “We Will Not Take It” группы Twisted Sisters, и все они режиссируются ими. Слушая пение, зрители могут слышать, как он развлекается, но не смотрят его. Вдруг правители поднимаются на стол танцевать.

На фото он изображает себя катающимся на лыжах с ракетой на заднем плане. Шерзингер интерпретирует Rocket как дань уважения песне Foo Fighters и размышляет о Дэвиде Гроле. Макхейл замечает тыквенную пиццу в меню и догадывается, что Билли Корган из Smashing Pumpkins. Маккарти размышляет о Кевине Бэконе, потому что адрес пиццерии 1313, как отсылка к «Аполлону 13» и «Пятнице 13-е». Хотя у судей есть несколько хороших догадок, Орка действует и выглядит в точности как Адам Сэндлер.

После того, как аудитория проголосует, пора объявить, кто вернется домой. Раздаются звуки, и енот отправляется пачками. В качестве окончательных догадок Чон выбирает Дэнни ДеВито, Маккарти угадывает Гэри Босса, Шерзингер сохраняет свое предположение на эту неделю со Сталлоне, Тик также придерживается своего предположения о Данзе с этой недели, а Макхейл следует за ним с Толстым.

Енот снимает маску, чтобы показать Дэнни Трехо. Жюри действительно взволновано, но немного злится на себя за то, что не поняла. Трехо комментирует, что он снял фильм со всеми, кого ожидали члены комитета.

После еще одной напряженной недели будет интересно увидеть второй сет, а также следующий «шаблон».

Свяжитесь с Грейси Броговски по адресу [email protected] Для получения дополнительной информации о культуре, искусстве и образе жизни сообществ JMU и Harrisonburg следите за Бюро культуры в TwitterBreezeCulture.