Три самолета Ан-178 для Минобороны построят без российских комплектующих

Юрий Хосев, генеральный директор Госдепартамента «Окроборонпром», сообщил, что госкомпания «Антонов» будет производить три самолета Ан-178 по заказу Минобороны Украины без российских комплектующих.

«Полное устранение зависимости от поставок комплектующих из Российской Федерации является одним из основных приоритетов. Контракт на строительство трех самолетов Ан-178, подписанный в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского в конце декабря прошлого года, предусматривает следующее: Хосев сказал на Круглом столе: «Импортозамещение: потенциал для внутреннего производства и укрепление государственной независимости», – сообщает корреспондент Укринформа.

По словам Хосева, чтобы построить Ан-178 без российских комплектующих, Антонову придется заменить 54% всех комплектующих, используемых в самолете. В частности, это система жизнеобеспечения, транспортное оборудование, система наблюдения и специальные системы.

«Мы принимаем меры по замещению импорта и укреплению сотрудничества в рамках интересов. Это новые возможности для разработки высокотехнологичной продукции, которая нужна оборонной промышленности и экономике в целом», – добавил Хосев.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2020 года Минобороны впервые с момента обретения Украиной независимости заказало у Антонова три новых транспортных самолета Ан-178 под госгарантии.

В мае 2021 года Антонов завершил строительство первого фюзеляжа трех Ан-178. Сборка первого самолета на завершающей стадии на заводе «Антонов». Антонов начал строительство второго фюзеляжа трех Ан-178.

иу