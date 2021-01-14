Три судьи утвердили наказания за российский допинг. Потом запретили вдвое.

Страница за страницей этот отчет является одним из самых решительных осуждений усилий России по уклонению от правил борьбы с экстремизмом.

Отчет, составленный группой из трех арбитров Спортивного арбитражного суда, должен был стать последним словом в многолетнем плане России по борьбе с допингом, и отчет не оставлял сомнений в масштабах государственной кампании. В нем описывается, как спортивные и правительственные чиновники в России пытались обмануть мировой регулятор по контролю над наркотиками способом, который «не может быть более серьезным». Подробно рассказывается, как после ареста русские пытались скрыть схему. В сообщении говорится, что, когда эти действия также были обнаружены, Россия попыталась скрыть их.

Авторы отчета, который не был опубликован, но был рассмотрен The New York Times, решили принять меры. Тяжелая работа. Они предупредили, что без этого «ясно, что правительства и государственные органы могут коррумпировать программы контроля над наркотиками и манипулировать ими».