Три судьи утвердили наказания за российский допинг. Потом запретили вдвое.

Страница за страницей этот отчет является одним из самых решительных осуждений усилий России по уклонению от правил борьбы с экстремизмом.
Отчет, составленный группой из трех арбитров Спортивного арбитражного суда, должен был стать последним словом в многолетнем плане России по борьбе с допингом, и отчет не оставлял сомнений в масштабах государственной кампании. В нем описывается, как спортивные и правительственные чиновники в России пытались обмануть мировой регулятор по контролю над наркотиками способом, который «не может быть более серьезным». Подробно рассказывается, как после ареста русские пытались скрыть схему. В сообщении говорится, что, когда эти действия также были обнаружены, Россия попыталась скрыть их.
Авторы отчета, который не был опубликован, но был рассмотрен The New York Times, решили принять меры. Тяжелая работа. Они предупредили, что без этого «ясно, что правительства и государственные органы могут коррумпировать программы контроля над наркотиками и манипулировать ими».
Но затем, несмотря на то, что выводы ВАДА о сокрытии были почти полностью приняты, судьи отклонили в прошлом месяце, когда дело дошло до наказания. Вместо того, чтобы поддержать рекомендации Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем глобальном запрете на спорт, они вдвое сократили наказание и снизили его до такой степени, что некоторые в России праздновали, когда было объявлено решение.
Условия, установленные арбитрами, означали, что запретов было совсем немного. Подавляющее большинство российских спортсменов придерживаются четкого пути к предстоящим Олимпийским играм. Хотя спортсмены будут соревноваться как нейтральные участники, судьи, несмотря на возражения Всемирного антидопингового агентства, постановили, что они могут носить свои национальные цвета и украшать свою форму словом «Россия».
Уменьшение количества штрафов разозлило спортсменов и активистов, выступающих против практики, которые призвали ввести жесткие санкции против России. Их разочарование может снова усилиться позже на этой неделе, когда Всемирное антидопинговое агентство опубликует полный вердикт на 186 страницах – процесс, который состоится только после того, как Спортивный суд отклонит российскую апелляцию, чтобы предотвратить ее раскрытие.
Для критиков глобального режима контроля над наркотиками это останется последним контрастом между жесткими разговорами об избавлении и наказании тех, кто нарушает правила, и реальностью превращения этих мощных слов в значимые действия.
Когда в прошлом месяце он смягчил приговор России, суд вынес решение не по самой схеме допинга, сложной и очень изощренной меры, которая испортила счет на чемпионатах мира и нескольких Олимпийских играх, а в последующем сокрытии. Комитет быстро отверг попытки России прояснить свое название, что ясно показало в нескольких пунктах отчета степень ее слабости в поиске некоторых объяснений удаления и подделки основных данных, запрошенных Всемирным антидопинговым агентством для выявления мошенничества с наркотиками.
В какой-то момент суду сообщили, что техник из московской лаборатории Центра изменения основных данных недоступен после того, как у него внезапно развилась пневмония. Вместо этого он предоставил письменные свидетельские показания, против которых выступили два представителя Всемирного антидопингового агентства, посланные в Москву для получения важных данных.
Самая резкая критика действий России в отчете была посвящена попыткам сфабриковать сообщения в системе данных лаборатории. Эти попытки были попыткой привлечь информатора, бывшего руководителя лаборатории Григория Родченкова, к участию в заговоре с целью шантажа спортсменов, уличенных в употреблении допинга.
«Российские власти не только не признают возможность раскрыть факты и положить конец скандалу, который преследует международный спорт и истощает его ресурсы в течение многих лет, но и рассматривает это как возможность обманным путем продвигать свою сфабрикованную стратегию защиты и смягчать последствия или избегать применения допинговой схемы», – говорится в докладе.
Комиссия заявила, что из-за того, что Россия вмешалась в данные, «никогда не удастся узнать, сколько спортсменов или должностных лиц-мошенников избежали обнаружения».
Комитет также согласился с оценкой Всемирного антидопингового агентства, согласно которой скандал произошел при полном знании и участии людей на самых высоких уровнях российского правительства.
Газета сообщила: «Когда сокрытие допинговой схемы начало рушиться, российские власти приняли решение не раскрывать этот вопрос, а удвоить попытки скрыть сокрытие». Далее в отчете утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство соглашается с тем, что только более суровые наказания будут достаточными, чтобы удержать других от попыток использовать подобные схемы.
«Совершенно необходимо наложить значимые последствия, пытаясь гарантировать, что чистые спортсмены, заинтересованные стороны и широкая общественность будут уверены в способности Всемирного антидопингового агентства защищать целостность спорта от допинга», – написал комитет. В противном случае ясно, что правительства и государственные органы могут коррумпировать программы контроля над наркотиками и манипулировать ими, и что Всемирное антидопинговое агентство ничего не может с этим поделать. “
Строгие формулировки сделали решение комитета из трех членов о сокращении штрафов еще более интригующим. Но их вердикт предполагает, что мнение МОК и эмоциональные призывы российских спортсменов могли повлиять на судей. Обе группы утверждали, что новое поколение спортсменов не должно страдать из-за прошлых действий.
Одна из этих спортсменок, российская наездница Евгения Давыдова, появилась на заседании судей и заявила суду, что это будет «эмоциональным падением, если вы заставите вас соревноваться в нейтральной одежде и вам не позволят слушать государственный гимн и смотреть на флаг».
Команда CAS встретила ее на полпути. Хотя национальный гимн останется под запретом, форма, которую она и ее товарищи будут носить на соревнованиях в течение следующих двух лет, не оставляет места для сомнений в стране, которую они представляют.