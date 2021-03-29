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Трое российских тяжелоатлетов, включая Евстюхину, запретили допинг

29 марта, 2021
Boleslava Sokolova

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала подробную информацию об арестах трех российских тяжелоатлетов, которые были признаны допинговыми нарушениями при повторном тестировании образцов, взятых в 2015 году.

У Надежды Евстюхиной, Давида Беджаняна и Олега Чена были обнаружены положительные образцы на БА.Об этом он сказал IWF в июне прошлого года.

Материал запрещен, потому что этоНеаполитанский стероид.

Сейчас Евстюхину забанили на два года, срок уже истек, так как он был перенесен на 2018 год, а Чен и Беджанян отсрочены на четыре года.

Вышедшая на пенсию Евстюхина не участвовала в соревнованиях с 2015 года, но выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году только для того, чтобы лишиться медали после положительного результата теста на допинг.

Евстюхина также является трехкратной чемпионкой мира, завоевавшей золотые медали в весовой категории до 75 кг в 2011, 2013 и 2014 годах.

Четырехлетний дисквалификация Беджаняна истекает 12 декабря этого года, хотя он не участвовал в международных соревнованиях с 2017 года.

Запрет Чена заканчивается 15 ноября.

Санкции, введенные как в отношении Чена, так и Баджаняна, были перенесены с 2017 года.

Давида Биджаняна забанили на четыре года © Getty Images
Давида Биджаняна забанили на четыре года © Getty Images

Трио уже временно приостановлено в соответствии со статьей 2.2 антидопинговой политики IWF, которая касается допинговых нарушений, основанных на показаниях свидетелей или других расследований, а не на положительных результатах тестирования, вместе с девятью другими россиянами.

Евстюхина, Чен и Беджанян не боролись за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Россия может отправить на Игры в этом году только одного игрока и одного человека, занимающегося поднятием тяжестей, из-за допингового рекорда страны в тяжелой атлетике – и они будут соревноваться под знаменем «ROC» запрещенного имени и флага России в рамках санкций ВАДА.

Когда в июне были объявлены положительные тесты, президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапетов сказал, что речь идет об образцах с чемпионата России 2015 года, и пообещал сотрудничать с любыми расследованиями.

Агапеетов, переизбран Президент Федерации тяжелой атлетики России в ноябре входит в число кандидатов в Председательство в Евросоюзе по тяжелой атлетике на следующей неделе.

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