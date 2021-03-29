Трое российских тяжелоатлетов, включая Евстюхину, запретили допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) опубликовала подробную информацию об арестах трех российских тяжелоатлетов, которые были признаны допинговыми нарушениями при повторном тестировании образцов, взятых в 2015 году.

У Надежды Евстюхиной, Давида Беджаняна и Олега Чена были обнаружены положительные образцы на БА.Об этом он сказал IWF в июне прошлого года.

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Сейчас Евстюхину забанили на два года, срок уже истек, так как он был перенесен на 2018 год, а Чен и Беджанян отсрочены на четыре года.

Вышедшая на пенсию Евстюхина не участвовала в соревнованиях с 2015 года, но выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году только для того, чтобы лишиться медали после положительного результата теста на допинг.

Евстюхина также является трехкратной чемпионкой мира, завоевавшей золотые медали в весовой категории до 75 кг в 2011, 2013 и 2014 годах.

Четырехлетний дисквалификация Беджаняна истекает 12 декабря этого года, хотя он не участвовал в международных соревнованиях с 2017 года.

Запрет Чена заканчивается 15 ноября.

Санкции, введенные как в отношении Чена, так и Баджаняна, были перенесены с 2017 года.

Давида Биджаняна забанили на четыре года © Getty Images

Трио уже временно приостановлено в соответствии со статьей 2.2 антидопинговой политики IWF, которая касается допинговых нарушений, основанных на показаниях свидетелей или других расследований, а не на положительных результатах тестирования, вместе с девятью другими россиянами.

Евстюхина, Чен и Беджанян не боролись за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Россия может отправить на Игры в этом году только одного игрока и одного человека, занимающегося поднятием тяжестей, из-за допингового рекорда страны в тяжелой атлетике – и они будут соревноваться под знаменем «ROC» запрещенного имени и флага России в рамках санкций ВАДА.

Когда в июне были объявлены положительные тесты, президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапетов сказал, что речь идет об образцах с чемпионата России 2015 года, и пообещал сотрудничать с любыми расследованиями.

Агапеетов, переизбран Президент Федерации тяжелой атлетики России в ноябре входит в число кандидатов в Председательство в Евросоюзе по тяжелой атлетике на следующей неделе.