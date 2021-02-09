Турецкий космонавт сможет полетать на российском корабле “Союз” – наука и космос

Анкара, 9 февраля. Турция, скорее всего, использует российский космический корабль «Союз» для отправки космонавта в космос, заявил ТАСС во вторник глава турецкого космического агентства Сердар Гусейн Йылдырым.

«Это большая вероятность, потому что« Союз »- очень надежный космический корабль, и мы уже знаем, что у него очень хороший опыт работы в космосе. Так что это очень возможно, но мы должны об этом поговорить. Но, конечно, мы думаю об этом », – сказал Йылдырым.

Глава Турецкого космического агентства принимает участие в специальном мероприятии в президентском дворце, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит национальную космическую программу во вторник.

В конце мая 2018 года азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на свои источники в кабинете министров Турции сообщило, что Анкара планирует запустить собственную программу подготовки космонавтов после 2023 года и готова выделить на эти цели 6 миллиардов долларов. Законодательная база была заложена еще осенью 2016 года. В случае реализации это был бы один из самых крупных и амбициозных проектов в современной Турции.

В сентябре 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил агентству Anadolu, что Турция может присоединиться к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур. Рогозин также сообщил, что Россия готова подготовить турецкий экипаж для полета на Международной космической станции в 2023 году, когда Турция отметит свое 100-летие.