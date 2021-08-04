Тысячи людей покидают свои дома за пределами Афин из-за бушующих в жару лесных пожаров

Татои, Греция (AFP) – Более 500 пожарных всю ночь пытались сдержать большой лесной пожар на окраине Афин, который во вторник обрушился на жилые районы, заставив тысячи людей бежать. Это был самый сильный из 81 пожара, вспыхнувшего в Греции за последние 24 часа, на фоне одной из самых жарких волн в стране за десятилетия.

Начальник гражданской защиты Никос Хардалиас сказал, что пожар к северу от Афин был «чрезвычайно опасным», усугубляемым сильным ветром и засухой из-за жары, достигающей 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту) в этом районе.

Сообщений о серьезных травмах не поступало, и власти заявили, что несколько зданий были повреждены, но никаких подробностей не имеется. Причина пожара не выяснена.

«Мы продолжаем сражаться час за часом, и наш главный приоритет – спасти человеческие жизни», – сказал Хардалиас. «Мы будем делать это всю ночь».

«Это решающие часы», – сказал Харделис. «Наша страна переживает одну из самых сильных волн тепла за последние 40 лет».

Позднее во вторник ветры утихли, и губернатор региона Больших Афин Гиоргос Патулис сказал, что это может позволить утихнуть пожару после того, как самолеты-сбрасыватели воды возобновят работу в первые рассветы среды.

«Если ветры не усиливаются, их можно будет взять под контроль к раннему утру, чтобы самолеты могли обеспечить оптимальное решение», – сказал он государственному телеканалу ERT TV.

Огонь послал огромное облако дыма над Афинами, что привело к многочисленным эвакуациям в районе Татои, в 20 километрах (12 1/2 миль) к северу, и вынудило частично перекрыть главную автомагистраль Греции с севера на юг. Жители покидали свои дома на машинах и мотоциклах, часто с домашними животными, направляясь в сторону столицы сквозь пелену дыма.

Одна группа остановилась, чтобы помочь сотрудникам школы верховой езды погрузить лошадей в грузовики, чтобы спастись от огня.

Пожарные ходили из дома в дом, чтобы убедиться в выполнении приказов об эвакуации, и 315 человек были доставлены в безопасное место после вызова помощи. Власти заявили, что никто не числится пропавшим без вести, а греческие СМИ сообщили, что шесть человек нуждались в лечении от одышки.

По мере того, как палящая жара в восточной части Средиземного моря усилилась, в некоторых частях греческой столицы температура достигла 42 ° C (107,6 ° F). Экстремальная погода вызвала смертельные лесные пожары в Турции и пожары в Италии, Греции, Албании и во всем регионе.

Власти заявили, что лесные пожары вспыхнули и в других частях Греции, что привело к эвакуации деревень в Мани и Василице в южном регионе Пелопоннеса, а также на островах Эвия и Кос. Во вторник поздно вечером произошло 40 пожаров.

Пожары побудили звезду греческого баскетбола Янниса Антетокунму отменить запланированные в Афинах празднования чемпионата НБА, который он недавно выиграл с «Милуоки Бакс».

«Надеюсь, что никто не пострадает от этих пожаров, и, конечно же, мы отложим сегодняшнее празднование», – написал Антетокунмпо в своем твиттере.

Ранее власти закрыли Акрополь и другие древние памятники в дневные часы. Сайт, который обычно открыт летом с 8:00 до 20:00, будет сокращен до пятницы и закрыт с полудня до 17:00.

Сильная жара, описанная властями как самая сильная в Греции с 1987 года, нарушила энергоснабжение страны и стала причиной лесных пожаров.

Национальный сетевой оператор заявил, что поставки электроэнергии в часть столицы оказались “под угрозой” после того, как часть системы передачи, поврежденная и находящаяся под угрозой пожара, была остановлена.

В тушении пожара под Афинами приняли участие семь перегонных самолетов и девять вертолетов, в том числе арендованный у России самолет-амфибия Бериева Бе-200. Они перестают работать с наступлением темноты по соображениям безопасности.

В результате пожара были повреждены опоры электропередач, что увеличило нагрузку на электросеть, которая и без того находится под напряжением из-за широкого использования кондиционеров.

Греческая пожарная служба держала большую часть страны в состоянии готовности во вторник и среду, в то время как государственные и некоторые частные службы изменили часы работы, чтобы обеспечить закрытие во второй половине дня.

Харделис призвал общественность быть очень бдительной.

«Поскольку в ближайшие дни жара будет продолжаться, пожалуйста, избегайте любых действий, которые могут вызвать пожар», – сказал он.

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Дерек Гатопулос внес свой вклад в Афины.