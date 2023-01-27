«Ты можешь быть 15- или 20-летней темной лошадкой в ​​мире» — безумное предсказание звезды российского тенниса Карена Хачанова сбывается в мгновение ока, когда она готовится выиграть титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Карен ХачановЗвезда российского тенниса недавно сделал смелый прогноз о своем будущем в спорте. Он упомянул, что это может бытьТемная лошадкаДаже занимает 15-е или 20-е место в мире.В то время многие отмахнулись от его заявления, назвав его не более чем бравадой, но, оказывается, насчет денег Хачанов был прав.

На ранних стадиях теннисного сезона 2023 года Хачанов уже начинает выполнять свое обещание. Благодаря череде впечатляющих выступлений фанаты наблюдали, как он поднимается в рейтинге. Он борется за один из самых престижных титулов в спорте — Открытый чемпионат Австралии.

Карен Хачанов оправдал свой прогноз на Открытый чемпионат Австралии 2023 года

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Путь Хачанова к вершине теннисного мира был непростым. Несмотря на свой ранний успех, Хачанов изо всех сил пытался заявить о себе на самом высоком уровне, и только когда ему было чуть за двадцать, он начал зарекомендовать себя как игрок, за которым нужно следить в турне.

В вирусном видео в Instagram, опубликованном официальным аккаунтом ATP Tour, россиянин сказал: «Иногда я имею в виду, что ты можешь быть темной лошадкой, даже если я не знаю 15 или 20 в мире, верно? Поэтому я бы сказал себе, что включу ее в этот список».

11 августа 2021 г .; Торонто, Онтарио, Канада; Реакция россиянина Карена Хачанова после победы над россиянином Асланом Карацевым в матче третьего круга Национального банка Опен в Центре Авива. Обязательный кредит: Дэн Гамильтон-USA TODAY Sports

Именно в это время Хачанов начал делать себе имя как «Темная лошадкаВ спорте: несмотря на то, что он не входил в топ-20, ему постоянно удавалось побеждать игроков с более высоким рейтингом и делать большие рывки в турнирах, что принесло ему репутацию игрока, которого никогда нельзя было сбрасывать со счетов, независимо от шансов.

Но, несмотря на свой успех, Хачанов по-прежнему был нацелен на самый большой приз в спорте: титул Большого шлема. А на прошлогоднем US Open он имел большой успех. В турнире, полном разочарований и огорчений, Хачанову удалось пробиться в полуфинал, где он уступил Касперу Роуд.

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Он продолжил эту впечатляющую серию еще одним полуфинальным выступлением на первом в этом году турнире Большого шлема в Австралии. Взлет Хачанова — напоминание о том, что все возможно, если есть желание работать.

Удивительная карьера Хачанова ознаменовалась неудачным уходом еще одной многообещающей звезды.

Хачанов подряд дошел до полуфинала турниров Большого шлема. Он также достиг этой стадии на Открытом чемпионате США 2022. В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии он встретится со Стефаносом Циципасом. В матче с Кордой Хачанов вел 7-6(5) и 6-3 3-0, когда Корда был вынужден завершить карьеру из-за травмы.

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Эта травма сильно повлияла на способность Корды создавать броски во время матча, несмотря на его попытки продолжить игру. После поражения Корды уверенность Хачанова выросла, и ход матча изменился в его пользу. Поделитесь своими мыслями о Ace of Tennis в комментариях ниже.