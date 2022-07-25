«Ты пытаешься стать героем первого хода?» — Саркастическая реакция Ландо Норриса на аварию своего бывшего товарища по команде, 27-летнего, на старте Гран-при России 2020.

Лэндо Норрис иронично отреагировал на аварию тогдашнего товарища по команде McLaren Карлоса Сайнса на Гран-при России 2020 года.

Карлос Сайнс из McLaren разбился на первом круге Сочи Автодрома в 2020 году, и Лэндо Норрис был за кулисами, наблюдая за аварией в прямом эфире.

Во время тренировки Сайнс сделал седьмой поворот. В результате он повредил заднее крыло и выбил на трассе виртуальную машину безопасности.

Однако команда быстро восстановилась. Сайнс финишировал шестым, а Норрис отстал всего на два места. К сожалению, гонка испанца закончится на самом первом круге.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Пьер Гасли почти избежал аварии за 100 000 долларов с преемником Red Bull на Гран-при Франции

Лэндо Норрис смотрит, как Карлос Сайнс разбивается прямо на его глазах

Оба гонщика McLaren неудачно начали гонку. Оба Renault (Alpine) легко обогнали водителей McLaren. На первом же повороте гонки Сайнса постигла катастрофа.

Он врезался в заднюю часть AlphaTauri Пьера Гасли, и ему пришлось свернуть с трассы, чтобы вернуться в сетку. Однако, как только он был готов присоединиться к трассе, он врезался в стену.

Сайнс врезался в стену и выкатился на трассу, а его переднее левое колесо отвалилось от машины. Норрис наблюдал за аварией и комментировал ее.

«Ты пытаешься стать героем первого хода?» — Реакция 22-летнего бывшего товарища по команде McLaren

Ландо Норрис и Карлос Сайнс Очень забавные отношения между его товарищами по команде. У них обоих хорошее чувство юмора, и они разыгрывают друг друга, когда это возможно.

После инцидента Сайнс искренне извинился перед командой. Наблюдая за происходящим сзади, Норрис сказал: «Что такое Карлос? [Sainz] работа? Вы пытаетесь стать героем первого хода? «

Это был второй уход Карлоса Сайнса подряд, поскольку ранее он также сошел с дистанции на Гран-при Тосканы. С другой стороны, Норрис финишировал 15-м вне финиша Гран-при России.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс в последний раз вместе на этих выходных 🧡 pic.twitter.com/BS9Z0ExSYG — ESPN F1 (@ESPNF1) 12 декабря 2020 г.

Читайте также: Ландо Норрис вырывает загадочный кусок углеродного волокна из своего McLaren после Гран-при Франции