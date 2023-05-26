Тяжелые времена сближают Россию и Кубу

Впервые после распада Советского Союза Россия проявила серьезный интерес к Кубе, при этом Москва оказалась в изоляции из-за оккупации Украины.

В этом году островное государство посетили высокопоставленные российские чиновники, в том числе Николай Патрушев, московский секретарь Совета безопасности, и Игорь Сечин, исполнительный директор государственной нефтяной компании «Роснефть», с марта.

Посетил также Борис Тито, представитель российских предпринимателей.

Визитом высокого уровня в апреле стала недельная поездка министра иностранных дел Сергея Лаврова к латиноамериканским союзникам, включая Венесуэлу и Никарагуа, на которые распространяются западные санкции, такие как Куба и Россия.

Мервин Пейн из Абердинского университета в Шотландии сказал AFP, что «России нужны торговые партнеры и политические союзники, а у Латинской Америки есть потенциал для того и другого».

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко изложил дорожную карту по ускорению сотрудничества с Кубой, которая погрязла в худшем экономическом кризисе за последние три десятилетия, с хронической нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов.

Две страны подписали около 12 соглашений о возобновлении торговых отношений в сферах строительства, информационных технологий, банковского дела, сахара, транспорта и туризма.

«Но неясно, до какого уровня» может дойти это сотрудничество, — сказал Пейн, эксперт по отношениям России с Латинской Америкой.

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

План Чернышенко также призывает Кубу изменить некоторые законы, чтобы ослабить ограничения для частных компаний.

Коммунистическая Куба уже была вынуждена из-за нарастающих экономических проблем открыть свою централизованную экономику для малого и среднего частного бизнеса.

Куба объявила о возобновлении прямых рейсов между Москвой и прибрежным курортом Варадеро, и с марта российские туристы могут использовать российскую систему тарифов в стране.

READ США призывают Россию расправиться с группами вымогателей перед встречей с союзниками Белого дома Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Российские визиты в карибское островное государство состоялись через несколько месяцев после того, как президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Две коммунистические организации были близкими союзниками во время холодной войны, но это сотрудничество внезапно прекратилось в 1991 году с распадом советского блока.

До этого 75 процентов торговли Кубы приходилось на ее коммунистического партнера.

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Почти полностью прекратившись, отношения начали возобновляться в 2005 году, при этом уровень текущего обмена был самым высоким с тех пор.

Согласно российской статистике, к 2022 году товарооборот между двумя странами может достичь 450 миллионов долларов, при этом 90 процентов нефти и соевого масла будет продано островному государству.

Укрепление связей выгодно России в геополитическом плане.

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Гавана сохранила нейтральную позицию в отношении агрессии России против Украины, воздержавшись от голосования в ООН по этому вопросу.

Но на этой неделе Диас-Канель заверил Чернышенко в «безоговорочной поддержке Кубы» в ее «конфликте с Западом», а в среду Гавана проголосовала против резолюции Всемирной организации здравоохранения, осуждающей атаки России на украинские медицинские учреждения.

Запад принимает к сведению.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Боррелл в четверг призвал остро нуждающуюся Кубу «укреплять экономические связи с ЕС».

Во время визита для встречи с лидерами частного бизнеса Боррель напомнил Кубе, что она торгует с ЕС в два раза больше, чем с Россией и Китаем вместе взятыми.

На самом деле помощь России Кубе была минимальной, а помощь, оказанная Советским Союзом во время холодной войны, была «никакой», говорит Владимир Рувинский, академик из Университета ICESI в Кали, Колумбия.

«Путинская Россия — это не Советский Союз… и Путин не заинтересован в том, чтобы тратить миллионы долларов на сохранение Кубы в орбите России, да и у России в любом случае нет денег», — сказал Рувинский, еще один эксперт по отношениям России с Латинской Америкой. . Америка.

Хотя Москва не собирается в ближайшее время тратить большие средства, безоговорочная поддержка Западом Украины означает, что «привлечение Кубы к путинской России связано с ее географической близостью к Соединенным Штатам», — сказал Рувински.

«Это логика символической взаимности», поскольку «любое упоминание о возможности российского военного присутствия на острове провоцирует сильное напряжение по ту сторону Флоридского пролива».

rd-jb/ltl/llu/bc/caw