Тяжелый удар по Путину, поскольку Италия подписывает крупную газовую сделку — Драги призывает положить конец воспрепятствованию войне | наука | Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал соглашение об укреплении энергетических отношений с Алжиром в попытке снизить энергетическую зависимость страны от России. Это серьезный удар для Путина, поскольку в прошлом году Рим импортировал из России 40% своего природного газа, что составляет около 29 миллиардов кубометров.

После российского вторжения в Украину почти два месяца назад многие европейские страны осознали настоятельную необходимость уменьшить свою зависимость от экспорта энергоносителей из России как для защиты своей энергетической безопасности, так и для того, чтобы нанести удар по самой сути российской экономики.

Премьер-министр Италии указал, что торговля между двумя доминирующими энергетическими игроками в двух странах, Eni и Sonatrach, увеличится, что к следующему году поставит в Италию дополнительно 9 миллиардов кубометров газа.

По данным Министерства экономического развития Италии, в прошлом году Рим импортировал из Алжира 22,5 млрд кубометров газа.

Это означает, что в случае соблюдения нового соглашения Алжир обгонит Россию и станет крупнейшим поставщиком природного газа в Италию.