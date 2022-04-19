Тяжелый удар по Путину, поскольку Италия подписывает крупную газовую сделку — Драги призывает положить конец воспрепятствованию войне | наука | Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал соглашение об укреплении энергетических отношений с Алжиром в попытке снизить энергетическую зависимость страны от России. Это серьезный удар для Путина, поскольку в прошлом году Рим импортировал из России 40% своего природного газа, что составляет около 29 миллиардов кубометров.
После российского вторжения в Украину почти два месяца назад многие европейские страны осознали настоятельную необходимость уменьшить свою зависимость от экспорта энергоносителей из России как для защиты своей энергетической безопасности, так и для того, чтобы нанести удар по самой сути российской экономики.
Премьер-министр Италии указал, что торговля между двумя доминирующими энергетическими игроками в двух странах, Eni и Sonatrach, увеличится, что к следующему году поставит в Италию дополнительно 9 миллиардов кубометров газа.
По данным Министерства экономического развития Италии, в прошлом году Рим импортировал из Алжира 22,5 млрд кубометров газа.
Это означает, что в случае соблюдения нового соглашения Алжир обгонит Россию и станет крупнейшим поставщиком природного газа в Италию.
«К сожалению, мы опоздали, нам нужно было диверсифицировать раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру», — заявил перед встречей министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Даже когда Рим обнародовал свои планы покончить с зависимостью от России, Драги потребовал, чтобы ЕС использовал свою власть, чтобы парализовать путинское вторжение, ограничив цену на российский газ.
Европейский союз и Россия в некоторой степени зависят друг от друга, когда речь идет о природном газе.
Хотя блок получает 45 процентов своего импорта газа из России, он также является крупнейшим покупателем Москвы, поскольку Европейский союз платит Путину 535 миллионов фунтов стерлингов в день за импорт энергоресурсов.
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Он также сказал, что введение цены на газ уменьшит ежедневные финансовые поступления, которые Европейский союз предоставляет России, что может привести к прекращению военных действий Путина.
Он добавил: «Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна становиться политическим угнетением.
Для этого нам необходимо диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков.
Италия, как и Германия, импортирует 40 процентов своего газа из России, а это значит, что Рим быстро отдаляется от Путина, и на Германию будет оказываться давление, чтобы она объяснила, почему она продолжает зависеть от российского природного газа.
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