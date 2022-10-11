Убийство иранской девушки Сарины Исмаилзаде вызвало энтузиазм демонстрантов.

Шестнадцатилетняя Сарина Исмаилзаде любила делиться своей жизнью с миром в Интернете. В своем видеоблоге харизматичная девушка пела, танцевала, готовила, красилась и праздновала окончание экзаменов. Правозащитные организации заявили, что 22 сентября Эсмаилзаде присоединился к протестам, охватившим страну, и был забит до смерти иранскими силами безопасности.

Когда ее дело привлекло внимание в Интернете, Иранские власти В пятницу она отрицала свою вину, заявив, что покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши. Но подробности убийства Исмаилзаде в городе Карадж к западу от Тегерана соответствуют более широкой схеме преследований, арестов и убийств сил безопасности в некоторых случаях, поскольку иранское антиправительственное восстание продолжается уже четвертую неделю.

Amnesty International заявила, что Исмаилзаде «умер после того, как его жестоко избили дубинками по голове». Она сообщила о своей смерти 30 сентября. Она сказала, что была одной из по крайней мере 52 человек, убитых силами безопасности 25 сентября, что она позже подтвердила. Другие группы прав.

В своем блоге Эсмаилзаде Иногда сетуют на дискриминацию, с которой сталкиваются женщины в Иране. Она сказала, что подросткам «нужна свобода», чтобы жить хорошей жизнью. Опубликовать видео 22 мая. Но она не могла, по ее словам, «из-за некоторых ограничений, налагаемых, в частности, на женщин», таких как обязательное ношение хиджаба и запрет на посещение спортивных стадионов. Она сказала, что иранцы не могут ожидать «ничего другого» от правительства, кроме социальной помощи.

«Не было уже 20 лет, чтобы мы не видели другого подростка вдали от себя», — сказал камере Исмаилзаде, одетый в яркую футболку из мультфильма. «Вполне естественно, что вы, как человек, ищете лучший вариант».

Состояние Эсмаилзаде пугает стиль 16-летняя Ника Шакарами, которая также погибла во время протестов в прошлом месяце. Ее семья утверждает, что она была убита силами безопасности после того, как сожгла свой хиджаб, а иранские власти утверждают, что она упала с крыши. Смерть Шакарами и попытки скрыть и запугать ее семью еще больше разозлили ее. READ По меньшей мере 30 тел сплыли по реке между Эфиопским Тыграем и Суданом.

Необъяснимая смерть другой молодой женщины, 22-летней Махсы Амини, находилась под стражей иранской полиции нравов, что вызвало протесты по всей стране в середине сентября. Несмотря на жестокие репрессии и отключение интернета, народные волнения продолжались, что стало самой большой проблемой для духовных лидеров Ирана за несколько лет.

«Я вижу, что протесты распространились дальше после того, как количество убийств увеличилось, особенно в связи с убийствами Ники и Сарины», — сказал The Washington Post Негин, 36-летний учитель рисования в средней школе Тегерана, присоединившийся к протестам. Она говорила при условии, что для защиты ее безопасности будет использоваться только ее имя.

Негин сказала, что один из ее родственников-мужчин первоначально назвал протесты «группой избалованных детей, создающих хаос». Но он был так опечален смертью Эсмаилзаде, что сравнил Иран с потерей великого поэта.

Иранская цензура и ограничения на отчетность затрудняют проверку количества жертв, но правозащитные группы установили это. Более двадцати детей которые были убиты на демонстрациях. Многие из несовершеннолетних жили в давно маргинализированных районах Ирана, в том числе в Курдистане и Белуджистане, где репрессии правительства были наиболее жесткими.

Сообщается, что 22 сентября Эсмаилзаде пошел на акцию протеста с несколькими друзьями после уроков. В ту ночь она не вернулась.

Вскоре в Интернете начали циркулировать сообщения о смерти Эсмаилзаде и видео из ее блога. Одно видео подростка, поющего песню По его словам, в пятницу к певице приехал ирландский музыкант Хозиер.

«Мы говорим о свободах, не понимая, что значит платить высшую цену в борьбе за них», Хозиер написал в Твиттере. «Этой смелой девочке было всего 16 лет на свете…»

Под давлением иранских властей в пятницу заявили, что молодой человек покончил жизнь самоубийством, прыгнув с пятиэтажного дома. Государственное телевидение тоже транслировал интервью С матерью Эсмаилзаде, которая рассказала, что ее дочь однажды пыталась покончить жизнь самоубийством с помощью таблеток. Она подтвердила официальную причину смерти. READ Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Но, по данным правозащитных групп, Иран имеет долгую историю получения признаний и их трансляции по государственному телевидению. Мать Шакарами заявила, что на ее семью оказали давление, чтобы она сделала ложные заявления о смерти ее дочери.

Позднее в субботу государственное телевидение было ненадолго взломано. Группой, называющей себя «Адлат Али» или «Адала Али». Злоумышленники прервали выпуск новостей лозунгами в поддержку протестов и фотографиями погибших протестующих, в том числе Исмаилзаде.