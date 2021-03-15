Удаленная лояльность к игре ужасов теперь доступна в цифровом виде впервые за два года.

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Devotion, игра ужасов от Red Candle Games, которая была удалена в феврале 2019 года, теперь доступна в цифровом виде и в формате без DRM. Твиттер, Подчеркивая, что самоотверженность, задержка и все ее будущие проекты будут доступны в его интернет-магазине Red Candle, надеясь «предоставить простой и прямой канал покупок для игроков, заинтересованных в наших играх».Лояльность была отозвана из Steam в 2019 году после того, как пользователи обнаружили внутриигрового персонажа Винни Пуха, издевающегося над президентом Китая Си Цзиньпином. Вскоре после этого Red Candle извинились, а также заявили, что не планируют переиздать Devotion в ближайшее время.

В 2020 году Devotion снова появится в новостях, поскольку Red Candle Games заявила, что Devotion вернется через платформу распространения GOG CD Projekt 18 декабря 2020 года.

Однако позже в тот же день GOG опубликовал сообщение: «Получив много сообщений от игроков, мы решили не размещать игру в нашем магазине». Теперь, по прошествии более двух лет, те, кто хочет испытать преданность, могут сделать это снова.

Если вам интересна игра, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором Devotion, в котором мы сказали: «От начала до конца Devotion – отличная психологическая игра ужасов, наполненная сюрреалистическими визуальными эффектами, страшными куклами и потрясающим повествованием об окружающей среде».

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.