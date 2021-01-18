Удивительное искусство Super Mario сочетает в себе ярость Телеги и острова Йоши.

Ранее на этой неделе Nintendo приоткрыла завесу финальной части Super Mario 3D World + Fury BowserНовый режим обязательно привлечет внимание поклонников. Гнев колесницы Марио и Баузер-младший будут вынуждены работать вместе, чтобы остановить вдохновленную Кайдзю трансформацию, которая охватила Баузер. Nintendo выпустила удивительное произведение искусства для двух персонажей, смотрящих на (гораздо более крупного) злодея, и фанат решил сделать это фото и стильно переработать. Мир Супер Марио 2: Остров Йоши. Хотя оригинальная конфронтационная графика Nintendo была действительно крутой, снимок пиксельной графики от GBrothersStudio в Twitter мог бы быть более впечатляющим!

Искусство от GBrothersStudio можно найти ниже.

Выпущенный снова в 1995 году, Остров Йоши Она быстро стала одной из самых любимых игр на Super Nintendo. Игра полностью отличалась от оригинальной. Супер Марио Мир, Но прекрасный художественный стиль сделал ее одной из самых выдающихся игр Nintendo за всю историю. Баузер-младший не представлен. По франшизе до 2002 г. Супер Марио Саншайн, Но персонаж отлично сочетается с Йоши Остров Эстетичный, как наглядно демонстрирует GBrothersStudio. Остров Йоши В основном это были более яркие сайты, но в игре было несколько темных пятен, и каналы GBrothersStudio в порядке. Это не тот синтезатор, которого ожидают большинство поклонников Марио, но в целом выглядит великолепно!

Когда он появляется на Switch, Корзина Сильный гнев Он будет представлен вместе с еще одной классикой Марио: Супер Марио 3D Мир. Выпущенная на Wii U в 2013 году, игра отличается изометрической перспективой и уровнями, в которые можно играть как в одиночку, так и в группе из четырех человек. Игра позволяет игрокам выбирать между Марио, Персиком, Жабой, Луиджи и Розалиной, несмотря на трейлер прошлой недели для Гнев колесницы Это привело к предположениям, что в версию игры для Nintendo Switch может быть добавлен шестой игровой персонаж..

Super Mario 3D World + Fury Bowser Он будет выпущен исключительно на Nintendo Switch 12 февраля. Вы можете проверить все наши предыдущие обзоры игры Вот.

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