Ужасающий момент, когда пятилетнюю девочку захватили педофил и его любовник в России

Это ужасающий момент, когда пятилетняя девочка была изнасилована предполагаемым педофилом и его «любовником-мужчиной», а затем изнасилована и зарезана в России.
Запоминающиеся кадры показывают, как двое мужчин похищают девушку и несут ее по снегу, не зная, что зрители проходят в дом.
По сообщениям из России со ссылкой на правоохранительные органы, девушку позже изнасиловали, а затем убили. Ей несколько раз ударили ножом, и ее тело было спрятано в спортивной сумке.
Запоминающиеся кадры показывают момент, когда двое мужчин в России похитили пятилетнюю девочку и пронесли ее по снегу, не подозревая об этом представителей общественности.
Один из подозреваемых — 44-летний Денис Герасимов (слева), который ранее был заключен в тюрьму за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, включая детскую порнографию. Другой подозреваемый, Вадим Беляков, 24 года (справа), обвиняется в краже.
Когда позже подозреваемые были арестованы, они нуждались в защите полиции, чтобы не допустить их казни разгневанными местными жителями.
Крошка Вероника Николаева играла вчера поздно вечером возле культурно-развлекательного комплекса, где работает ее мама, в Костроме, городе на западе России, примерно в 180 милях к северо-востоку от Москвы.
Полиция сообщает, что в то время ее похитили двое мужчин.
В сообщениях говорилось, что она «боролась и сопротивлялась», но свидетели не заметили ее страданий из-за ее похищения двумя незнакомцами.
В полицию никто не сообщил о горе кричащего ребенка.
Ее мать не была свидетельницей похищения, но сразу же сообщила об исчезновении девочки, и начались массовые обыски с участием полиции и добровольцев.
На фото: кадры видеонаблюдения показывают двух мужчин за несколько минут до похищения девушки.
На фото: Скриншот из видео, показывающего комнату, обыскиваемую полицией в связи с этим делом, где двое подозреваемых были арестованы по обвинению в изнасиловании и убийстве девушки.
Следственный комитет России сообщил, что офицеры задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, а тело жертвы было найдено в комнате общежития.
Один из подозреваемых — 44-летний Денис Герасимов, ранее находившийся в заключении за педофилию, в том числе за изготовление детской порнографии.
Он был освобожден из тюрьмы в марте прошлого года после того, как отсидел четыре с половиной года по обвинению в том, что занимался сексом с несовершеннолетней девушкой. В исправительной колонии, где он отбывал наказание, его охарактеризовали как «вежливого, тактичного, но не грубого».
Другой подозреваемый, 24-летний Вадим Пляков, был признан виновным в краже.
На видео один из подозреваемых несет похищенную девушку по заснеженным улицам, а другой идет рядом с ним.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что когда полиция провела обыск в комнате, где проживали подозреваемые в мотеле, они обнаружили тело девушки, спрятанное в спортивной сумке.
Она изнасиловала девушку перед тем, как убить ее.
На фото: российская полиция показывает, что внутри дома ведется обыск.
На снимке: офицеры выходят из общежития в России, неся тело девушки после того, как толпа собралась, узнав о ее смерти.
Местные новости сообщают, что как только информация была обнародована, образовалась толпа.
«Как только появилась информация о задержании (подозреваемых), местные жители собрались у гостиницы, где было обнаружено тело ребенка», — сообщили 112 новостных агентств.
Они требовали выдачи убийц (подозреваемых) и хотели их убить.
В видеоролике видно, как тело девушки перевозят в полицейской машине.
«Этот случай еще раз показывает, что система мониторинга педофилов не работает, и дает им возможность снова совершать преступления», — говорится в сообщении в социальной сети.
Предполагается, что подозреваемые состояли в длительных отношениях с тех пор, как молодой человек был несовершеннолетним.
Мужчины заявили следователям, что преступление было «стихийным».
Младший «предложил своему партнеру схватить девушку и подшутить над ней».
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