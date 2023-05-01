Узнайте, почему эксперты по бизнес-сторителлингу пересекают границы, чтобы поделиться своим мнением о лидерстве

ГТ

Представьте на мгновение, что ваши бабушка и дедушка вели очень успешный бизнес. Все их 9 детей и 22 правнука получили щедрое наследство, за исключением вашего дяди Майкла, которого ваш дядя Джеймс заставил оставить свое участие в бизнесе и наследие. Ваш дядя Джеймс не раз причинял вред членам семьи, даже несмотря на то, что он сохраняет лидерство в семейном бизнесе. Из-за этого ваши родители разорвали с ним все связи много лет назад, и вы не проводили время с его детьми с начальной школы.

Однажды утром мне позвонила Сара, старшая дочь Джеймса. Она приглашает вас и всех ваших двоюродных братьев к себе домой на чай и разговор. Это оливковая ветвь или ловушка, расставленная твоим властолюбивым дядей? Вы принимаете приглашение Сары? Вы бы осмелились начать отношения с этой частью семьи?

Чуть больше года назад в Украине началась война. Подобно отчужденным двоюродным братьям в истории выше, людям, оказавшимся в центре геополитических драм, может быть трудно торговаться за связи за пределами своих границ. Но на конференции Неограниченные историиЭксперты по бизнес-сторителлингу со всего мира пытаются упростить пересечение границ — всевозможных границ — с помощью сторителлинга.

Предоставление: как отправить электронное письмо потенциальному наставнику или сотруднику

Артем Мушин-Македонский — один из тех людей, которые пытаются соединиться — рассказывая истории. Его путешествие началось, когда он начал понимать силу коммерческого сторителлинга. Когда он прочитал все доступные источники на русском языке, он обратился к источникам североамериканских и европейских авторов. Но он не остановился на достигнутом. Он обратился к этим авторам и экспертам по организационному сторителлингу.

Один человек, с которым он общался, был Дуг Липпман. Даг преподает коммерческое повествование с 1976 года, когда он открыл для себя преобразующую силу истории в классе с трудными подростками. В настоящее время он является автором трех бестселлеров по рассказыванию историй, получил награду Lifetime Achievement Award за рассказывание историй и является востребованным тренером для руководителей организаций.

Как лидер в этой области, Дуг постоянно принимает запросы, но отмечает, что презентация Артема для него была выдающейся: в 2019 году Артем представился по электронной почте и выразил глубокую признательность за работу Липпманна, а затем написал: «Я пишу вам, потому что я поставил перед собой амбициозную цель создать культуру Сторителлинг в российском бизнесе похож на тот, который я вижу за границей.Для достижения этой высокой цели мне нужна помощь специалистов по сторителлингу».

Дуг объяснил, почему он ответил на призыв Артема: «Я получаю много просьб от людей, и многие из них не такие целенаправленные или благонамеренные, как это… Он говорит: «Я не хочу, чтобы просто кто-нибудь может это исправить». Я готов взять на себя ответственность за его исправление. Поможет ли это? Он хорошо позиционирует себя таким образом, чтобы соответствовать типу людей, которым я хочу помочь».

Риск: как измерить обязанности по поддержке коллег в России

С 2019 года Дуг добровольно посвящает свое время миссии Артема в рамках ежегодной онлайн-конференции, на которой такие мастера-рассказчики и практики, как Дуг, бесплатно делятся своим опытом. Дуг объясняет свой пост так:[Artem] Разве что кто-то подталкивает в правильном направлении и просит меня помочь подтолкнуть. Я прямо за ним, кладу руки ему на плечи.

Несмотря на риск прослыть пособниками «врага», большинство экспертов решили не сворачивать с курса и продвигаться вперед с Международным конгрессом по рассказыванию историй. Эксперт по нарративам из Соединенного Королевства. Доктор Джефф Мид Он сказал, что приехал сам, друг Артема, чтобы подтвердить, что его фонд не принадлежит к конференции, организованной Россией.

Греческий практик рассказывания историй и нарративный терапевт Яннис Анхелес Он также сослался на свою дружбу с Артемом как на причину оставаться на связи с этой конференцией, несмотря на большую политическую картину. Фактически, все эксперты по рассказыванию историй, у которых я брал интервью для этой статьи, разделяют эту идею отношений. Они знают Артема как друга с момента их первого электронного письма, и эта дружба помогает им работать вместе, даже когда международные конфликты предполагают, что им следует дистанцироваться. Когда начался конфликт в Украине, Артем обратился ко всем спикерам, чтобы заверить их, что если им нужно будет уйти с конференции, он поймет. Он сочувствовал их положению как людей, пересекающих границы.

Доктор Карен ДитцЕще один крупный игрок в области коммерческого повествования, он без колебаний продолжает оказывать поддержку. На вопрос об участии в конференции, которую кто-то организует в России, она отвечает отрицательно: «Я знаю Артема лично. И мне известны его мотивы».

Воздействие: как увеличить свое глобальное влияние

Около 70% из 2000 зарегистрированных онлайн-конференций находятся в России, а большинство приглашенных докладчиков обучаются из Северной Америки и Европы, поэтому конференция выходит за пределы часовых поясов и границ. Для Карен впечатление от того, что она поделилась своим травмирующим опытом, историей и исцелением, было слишком велико, чтобы отпустить его. Она считает: «Пришло время поговорить обо всем этом — о барьерах, стереотипах, травмах».

Артем не мог не согласиться о сроках темы. Когда он проводил сеанс рассказывания историй для международной компании, он увидел силу истории в преодолении культурных различий. Он сказал: «Это была одна из самых впечатляющих сессий, которые я когда-либо проводил: видеть, как эти люди делятся реальными историями, преодолевают свои разногласия и объединяются в команду через границы, было совсем другое дело. Я думаю, что чем больше команда, тем больше истории и рассказчики, которые им нужны». Артем продолжил: «Более того, прошедший год заставил меня задуматься о жизни и смерти. То, как я отношусь к вещам, изменилось. При организации предыдущих конференций меня задавал следующий вопрос: «Где я могу оказать наибольшее влияние своими знаниями и связями? Теперь вопрос изменился на: «Если это последняя конференция, которую я буду проводить, то где я хочу оказать достойное влияние?»

В «Историях без границ» бизнес-лидеры и другие учащиеся будут пересекать границы и брать интервью у этих и других экспертов, которые будут рассказывать о различных темах лидерства, от роли мужества и воображения с доктором Джеффом Мидом до «переосмысления». создание» границ между человеческим и нечеловеческим мирами. Человек» с Яннисом Анхелесом и «Встроенные ценности в рассказывании историй» с Дугом Липпманом.

Релевантность: как истории соединяются с достоверностью для вас

Даже если вы не уделяете особого внимания геополитике, вы, вероятно, возводили стены и находились под влиянием границ (образно говоря), установленных другими как в личной, так и в деловой сфере. Вот одна ситуация, с которой может столкнуться почти каждый из нас:

Джози разговаривает со своим коллегой Грегом о новой должности в их компании. Грег принимал участие в интервью и спрашивает у Джози некоторые подробности о новом сотруднике, который должен приступить к работе в конце этого месяца. Ее коллега резко отвечает: «Если бы я что-то знала о них, я бы вам не сказала. Это закрытая информация». На первый взгляд Джози не выказывает никаких признаков обиды. Но тон Грега усилил ее оборону, и она решила, что с этого момента будет избегать его, как только сможет. Это грубо и не стоит ее времени. Не то чтобы она спрашивала личную информацию, она просто была рада познакомиться со своим новым коллегой.

Когда мы сталкиваемся с конфликтом любого масштаба, легко предположить, что человек на другой стороне — это тот, кому мы не можем доверять и чего следует избегать. Разделения, барьеры, мы против них, препятствия, фракции, войны. Как бы вы это ни называли, рассказывание историй — это необходимый инструмент, который должен быть у каждого лидера в своем поясе инструментов для преодоления барьеров любого размера. От небольших разногласий между обиженными коллегами до более крупных разногласий, таких как разногласия между политическими партиями, истории — это способ наладить отношения и перейти к значимой работе.

Вот почему:

Когда мы строим стены против другого человека или группы людей, истории, которые мы рассказываем о них, негативны, но часто не подтверждаются доказательствами.

Чего Джози не знает, так это того, что Грег испытывает сильный стресс дома, где он ухаживает за пожилым родителем. Он понимает, что его тон был более резким, чем он хотел, но не чувствует, что у него хватит сил объяснить. Возможность делиться, слушать и слышать истории за пределами этих границ дает нам возможность поменять стереотипы и предположения на реальный и уникальный опыт. Слушая истории из-за границы, пустой враг становится человеком, и мы можем лучше понять его точку зрения.

Чем больше у нас негативного восприятия кого-то, тем больше нам нужно протянуть руку и спросить их об их историях, выслушать их истории и поделиться своими.

Иногда тот человек, вокруг которого вы построили барьер, — это вы сами. Яннис Анхелес поделился собственной историей преодоления внутреннего барьера. Хотя он всегда считал себя художником, когда он работал менеджером по маркетингу, менеджером по продажам и преподавателем в крупных организациях, он всегда подавлял свою художественную сторону, полагая, что художник отвечает за рабочее место. Но он объяснил: «Благодаря нарративной работе и нарративной терапии я освободился, и художник вышел из туалета. Так что то, как я сейчас делаю свою работу, любого рода, как я отношусь к своим отношениям, как Я говорю, проходит сквозь призму художника».

Поскольку он смог разрушить стену между собой в творчестве и самим собой как художником, теперь он может быть более аутентичным во всех своих ролях, в творчестве и в других местах. Подобно Артему, который смог пересечь границы благодаря своей оригинальности и вере в силу истории, мы можем и должны стремиться установить связи через границы, с которыми сталкиваемся.

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