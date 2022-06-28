Уимблдон, давняя традиция, открывается волной перемен

Уимблдон, Англия. В этом году на Уимблдоне все по традиции, посвященной столетию Центрального корта, но, поскольку защитник титула в мужском одиночном разряде Новак Джокович вернулся в понедельник, чтобы открыть турнир этого года, произошли и изменения.

В 2022 году во Всеанглийском клубе их много: и больших, и маленьких; ясно и точно.

Большие события: российские и белорусские игроки (и журналисты) были забанены из-за вторжения России в Украину. Турнир был продлен с 13 игровых дней, без матчей, запланированных на первое воскресенье, до полных 14 дней, которые не оставят передышки газонам и зеленым окрестностям.