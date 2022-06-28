Уимблдон, давняя традиция, открывается волной перемен

Уимблдон, Англия. В этом году на Уимблдоне все по традиции, посвященной столетию Центрального корта, но, поскольку защитник титула в мужском одиночном разряде Новак Джокович вернулся в понедельник, чтобы открыть турнир этого года, произошли и изменения.
В 2022 году во Всеанглийском клубе их много: и больших, и маленьких; ясно и точно.
Большие события: российские и белорусские игроки (и журналисты) были забанены из-за вторжения России в Украину. Турнир был продлен с 13 игровых дней, без матчей, запланированных на первое воскресенье, до полных 14 дней, которые не оставят передышки газонам и зеленым окрестностям.
Мелочи: скамейки и столы на скамейках для прессы Центрального корта заменены мягкими стульями. Все члены английского клуба с фиолетовыми круглыми повязками больше не являются модераторами пресс-конференций. Теперь звезды сидят на пьедестале в одиночестве, как и почти везде в теннисном мире.
Словно подчеркивая тему, Джокович и его соперник по первому кругу Квон Сун-ву вышли на самый известный теннисный корт по-новому.
Игроки давно покинули здание клуба и сделали сложный левый поворот, пройдя за ширмой с членом клуба впереди, прежде чем резко повернуть направо и топтаться по траве.
Начиная с этого года, они идут прямо и без сопровождения из клуба на стадион через новые зеленые двери, которые быстро закрываются за ними.
Это звучало небрежно неожиданно для тех, кто привык к старым обычаям и любит гул масс, которые обычно поднимались под скандирование, пока игроки перемещались по проходу, прежде чем полностью появиться на виду у публики.
Но пикси-пыль все еще была там, Джокович подтвердил свою победу со счетом 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, которая казалась ближе к счету.
«Мои детские мечты сбылись здесь в 2011 году», — сказал Джокович о своем первом из шести титулов Уимблдона. «Я никогда этого не забуду. Она всегда будет занимать особое место в моем сердце. Конечно, каждый раз, когда я выхожу на стадион, у меня какие-то мурашки по коже, бабочки в животе».
Это происходит и в первый раз, как позже подтвердила Эмма Радукано. В прошлом году она стала мировой звездой и ведущей звездой Великобритании, выиграв Открытый чемпионат США в возрасте 18 лет, став первым игроком, выигравшим титул Большого шлема в одиночном разряде в квалификационном турнире. С тех пор это было намного труднее, но у нее уже были теплые воспоминания об Уимблдоне после выхода в четвертый раунд ее первого крупного розыгрыша в прошлом году.
Тем не менее, это была ее первая игра в понедельник на центральном корте, и хотя в этом сезоне она почти не играла на газоне из-за травм, ей удалось воспользоваться моментом и обмануть соперника в лице Элисон ван Эйтванк, выиграв со счетом 6-4, 6- 4.
Радукану может быть не готов к женскому теннису. Номер 1 Ига Святек, которому исполнился 21 год, уловила эту атмосферу и пространство. Но Радукану явно знает, как быть на высоте.
«С того момента, как я вышла из этих ворот, я действительно почувствовала такую энергию и поддержку, и все были позади меня с момента слова «вперед», — сказала она. это был один из моих последних на этом корте».
Это было действительно причудливое размышление, учитывая, что Радокано, первая британская чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде после Вирджинии Уэйд в 1970-х годах, готова играть в центральном корте в течение десяти или более лет, если она сможет остаться верной себе.
Энди Мюррей знает упражнения. Он также стал членом центрального корта в подростковом возрасте, в конечном итоге добившись успеха, положив конец 77-летней засухе среди британских мужчин в одиночном разряде, выиграв Уимблдон в 2013 году и снова в 2016 году.
Сыграв на протезе бурка в возрасте 35 лет, Мюррей без всяких сомнений доказал свою любовь к своей профессии. Хотя он не сократит разрыв в достижениях, отделяющий его от «большой тройки» Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, у каждого из которых по 20 или более титулов в одиночном разряде, Мюррей по-прежнему представляет угрозу на траве в любой день.
Он показал это победой со счетом 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 над Джеймсом Даквортом, который остановил игру в Центральном корте в день открытия, ровно через восемь часов после ее начала и ровно через 100 лет после первой игры. Вернисаж в центральном суде.
Это было 26 июня 1922 года, после того как All England Lawn Tennis and Croquet переехали из своего первоначального, более удобного дома на Уорпл-роуд после покупки земли на Черч-роуд для размещения нового, более крупного стадиона. Главный двор на Уорпл-роуд назывался Центральным двором, потому что на самом деле он находился в центре земли. Клуб сохранил название, хотя новый суд первой инстанции больше не был централизованным.
Новый Уимблдон начался мокрым стартом с дождем и еще большим дождем, из-за чего турнир 1922 года завершился в среду, но он по-прежнему пользовался успехом среди достойных чемпионов в одиночном разряде: давней непобедимой французской элегантной леди Сьюзен Ленглин и австралийской мужской звезды. Двукратный чемпион Уимблдона Джеральд Паттерсон, прозванный «человеком-катапультой» из-за отличной подачи (он тоже умеет бить по мячу).
У Ленглена и Паттерсона было бы несколько сюрпризов, если бы они смотрели в понедельник. Центральный корт теперь защищен от дождя благодаря убирающейся крыше в стиле аккордеона, которая хорошо использовалась во время дуэли Джоковича и Кона.
Электронные табло и сенсорный экран, управляемый судьей на стуле, также привлекли бы их внимание, а также ранее невообразимый факт, что судьей на стуле в первом мужском матче в понедельник была женщина: Мария تشيecak.
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