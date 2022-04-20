Уимблдон запретил вход россиянам и белорусам

Официальные лица Уимблдона объявили о запрете на участие в турнире в этом году российских и белорусских спортсменов, запретив участие в турнире нескольких ведущих звезд.

Этот шаг был связан с продолжающейся войной России на Украине. Беларусь является сильным союзником России, и Россия помогала в их борьбе.

«Мы тщательно рассмотрели альтернативные меры, которые могли бы быть приняты под руководством правительства Великобритании, но, учитывая громкую обстановку турниров, важность недопущения использования спорта для укрепления российской системы и наши более широкие опасения в отношении общественности, мы не считаю возможным действовать на турнирах по каким-либо иным основаниям (в том числе семейным) в отношении безопасности игроков.

Это решение вызвало возмущение со стороны ATP Tour, который позволил игрокам соревноваться под нейтральным флагом.

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, когда игроки соревнуются как личности, чтобы заработать свое место в турнирах на основе рейтинга ATP», — говорится в заявлении тура. «Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и Ливанской национальной ассоциации исключить игроков из России и Беларуси из британского корта в этом году несправедливо и может создать вредный прецедент для игры. Дискриминация по национальному признаку также является нарушением. нашего соглашения с Уимблдоном о том, что участие игрока в нем основывается исключительно на рейтинге ATP. Любые действия в ответ на это решение теперь будут оцениваться в консультации с советом директоров и советами членов».

Этот шаг не позволяет действующему чемпиону US Open Даниилу Медведеву и восьмой ракетке мира Андрею Рублеву попасть в мужскую сетку. Это решение отстраняет от участия четвертую ракетку мира среди женщин Арину Соболенко, дошедшую до полуфинала Уимблдона в прошлом году.

Запрет касается и Виктории Азаренко, одной из самых популярных теннисисток.

ФИФА, руководящий орган международного футбола, запретила сборной России допускать к участию в предстоящем чемпионате мира. Другие международные организации также запретили сборным России участвовать в соревнованиях.