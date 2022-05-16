Украина: ЕС борется за достижение консенсуса по нефтяному эмбарго России | Новости | ДВ

Поскольку небольшая группа во главе с Венгрией выступает против, в том числе нефтяного эмбарго, члены ЕС борются за принятие шестого эмбарго против России.
В попытке усилить экономическое давление на Россию Европейская комиссия 4 мая ввела запрет на импорт российской нефти. Такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, получили больше возможностей снизить свою зависимость от российской нефти.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Борель в своем заявлении, обращенном к одной из сторон толпы в понедельник, подчеркнул, что некоторые члены профсоюза «сталкиваются с большими трудностями из-за своей чрезмерной уверенности в себе, потому что они окружены землей».
«Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эту ситуацию», — сказал Борель, готовясь председательствовать на встрече министров иностранных дел AP. «Я не могу подтвердить, что это произойдет, потому что условия очень серьезные».
Для реализации российского нефтяного эмбарго все 27 членов ЕС должны поддержать эту политику.
ЕС «взят в заложники» – глава МИД Литвы
Некоторые члены категорически против позиции Венгрии.. Министр иностранных дел Литвы Габриэли Ландсбергис заявил: «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена». И срок, предусмотренный в Венгрии и других странах, был адекватным.
Венгрия потребовала финансовой помощи и дополнительного времени для введения эмбарго.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присутствовал на переговорах, подчеркнув важность включения нефтяного эмбарго в недавние санкции, предупредив, что Россия станет поводом для радости, если соглашение не будет достигнуто.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ожидает «консенсуса» в ближайшие дни. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ашелборн выразил надежду, что будет введен новый пакет разрешений, но сказал, что встрече «нужно больше времени».
rmt/kb (dpa, AP, Reuters)
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