Поскольку небольшая группа во главе с Венгрией выступает против, в том числе нефтяного эмбарго, члены ЕС борются за принятие шестого эмбарго против России.

В попытке усилить экономическое давление на Россию Европейская комиссия 4 мая ввела запрет на импорт российской нефти. Такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, получили больше возможностей снизить свою зависимость от российской нефти.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Борель в своем заявлении, обращенном к одной из сторон толпы в понедельник, подчеркнул, что некоторые члены профсоюза «сталкиваются с большими трудностями из-за своей чрезмерной уверенности в себе, потому что они окружены землей».

«Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эту ситуацию», — сказал Борель, готовясь председательствовать на встрече министров иностранных дел AP. «Я не могу подтвердить, что это произойдет, потому что условия очень серьезные».

Борал пообещал, что профсоюз сделает все, что в его силах, чтобы достичь консенсуса.

Для реализации российского нефтяного эмбарго все 27 членов ЕС должны поддержать эту политику.

ЕС «взят в заложники» – глава МИД Литвы

Некоторые члены категорически против позиции Венгрии.. Министр иностранных дел Литвы Габриэли Ландсбергис заявил: «Весь союз находится в заложниках у одного государства-члена». И срок, предусмотренный в Венгрии и других странах, был адекватным.

Венгрия потребовала финансовой помощи и дополнительного времени для введения эмбарго.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присутствовал на переговорах, подчеркнув важность включения нефтяного эмбарго в недавние санкции, предупредив, что Россия станет поводом для радости, если соглашение не будет достигнуто.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ожидает «консенсуса» в ближайшие дни. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ашелборн выразил надежду, что будет введен новый пакет разрешений, но сказал, что встрече «нужно больше времени».

rmt/kb (dpa, AP, Reuters)