Украина заявила, что российские хакеры взломали ее сайт военно-морского флота

В Минобороны Украины заявили, что хакеры, связанные с российскими властями, в пятницу атаковали сайт ВМС Украины и распространяли ложные сведения о международных учениях «Си Бриз-2021».

В конце июня Киев начал учения с участием более 30 стран на Черном море, несмотря на призывы России отменить учения.

«Теперь угрозы устранены, веб-сайт ВМФ будет восстановлен в короткие сроки. Уполномоченные ведомства работают над обновлением онлайн-ресурсов с обеспечением надлежащего уровня защиты», – говорится в заявлении Министерства обороны, сделанном поздно вечером в пятницу. .



Получить комментарий в МИД России в нерабочее время не удалось.

Киев ранее обвинял Россию в организации кибератак в рамках «гибридной войны» против Украины. Россия это отрицает.

Отношения между Киевом и Москвой рухнули после захвата Россией Крыма в 2014 году и из-за поддержки Россией сепаратистского восстания на востоке Украины.

Напряженность вновь обострилась в этом году, когда Россия сосредоточила свои силы на границе с Украиной, где некоторые остались со своей техникой.

Во время учений, проведенных Украиной и странами НАТО на Черном море, Россия проверила готовность своих систем ПВО в Крыму.

