Украина заявила, что Россия задержала 5 крымскотатарских активистов

Сегодня, в субботу, МИД Украины сообщил, что российские силовики задержали пятерых активистов крымскотатарского меньшинства и совершили обыск в доме одного из них.

Согласно сообщению министерства, в пятницу и субботу ФСБ России задержала заместителя главы Совета представителей татарской республики в Крыму Наримана Дехзилала, а также четырех других активистов – Эльдара Удманова, Азиза Актимова, Асана Ахметова и Шафтека Усинова. .

В субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал к освобождению задержанных крымских татар.

«Крымчане снова прибегают к преследованию крымских татар. В их домах регулярно проходят рейды и аресты», – написал Зеленский. «Все задержанные должны быть освобождены!» Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, что было осуждено большей частью мира. Этнические русские, составляющие большинство населения Крыма в 2,3 миллиона человек, в целом поддержали аннексию России, но крымские татары, составляющие почти 15%, выступили против нее. Примерно 30 тысяч крымских татар покинули Крым с 2014 года.

Некоторые из тех, кто остался, подверглись репрессиям со стороны российских властей, которые запретили основной представительный орган крымских татар и некоторые религиозные группы. По данным Amnesty International, около 80 крымских татар были осуждены по различным обвинениям, а 15 активистов пропали без вести.

На прошлой неделе Украина принимала Крымскую платформу, международный саммит, направленный на усиление давления на Россию в связи с аннексией. Одним из важнейших вопросов повестки дня была судьба крымских татар.

В МИД Украины подтвердили, что недавние аресты были осуществлены в «мести за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы» и представляли собой «последнее из серии репрессий, практикуемых Россией с целью запугивания и свержения представителей крымских властей». Татарский народ ». с временно оккупированного полуострова.

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