Украина заявила, что Россия усилила давление на газопроводы без предварительного уведомления

Логотип «Газпрома» на фасаде бизнес-центра в Санкт-Петербурге, Россия, 31 марта 2022 г. Фотограф Reuters/Reuters

(Рейтер) — Российский газовый гигант «Газпром» заявил во вторник, что резко увеличил нагрузку на трубопровод Уренгой-Помаре-Ужгород, по которому российский газ без предварительного уведомления транспортируется в Европу.

В украинской компании заявили, что такие скачки давления могут привести к аварийным ситуациям, включая разрывы трубопроводов, о которых операторы трубопроводов обязаны сообщать друг другу заранее.

«Несвоевременное информирование оператора несет в себе потенциальные риски для нормальной работы газопровода», — сказала она, не уточнив, находятся ли эти операции в настоящее время под угрозой.

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Получить комментарий в «Газпроме» не удалось.

Россия продолжает качать газ через Украину, даже когда две страны находятся в состоянии войны. «Газпром» заявил в понедельник, что его поставки газа в Европу через Украину в понедельник составили 41,7 млн ​​кубометров против 41,2 млн кубометров днем ​​ранее.

Между тем, ссылаясь на инструкции надзорного органа отрасли, «Газпром» заявил в понедельник, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток-1», который идет в обход Украины, со среды упадет до 33 миллионов кубометров в сутки.

Это половина текущих потоков, а это уже всего 40% от нормальной мощности.

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Репортаж: Ольгас Ойзов. Монтаж: Ким Кугл, Кристофер Кушинг и Луиза Хевенс.

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