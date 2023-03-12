Украина заявляет о гибели сотен вражеских солдат в битве при Бакмуте

На спутниковом снимке виден дым от недавно сброшенных боеприпасов во время наступления России на Украину на юге Багмута, Украина, 6 марта 2023 года.

Украина и Россия заявили в субботу, что сотни вражеских военнослужащих были убиты за предыдущие 24 часа в боях за Багмут, при этом Киев отражал безжалостные наступления, а небольшая река, разделяющая город пополам, теперь обозначает новую линию фронта.

Представитель украинских военных Сергей Череватый заявил, что в Пакмуте погиб 221 промосковский военный и более 300 получили ранения. Минобороны России сообщило о гибели 210 украинских военных на обширной территории Донецкой линии фронта.

Хотя Москва не упомянула о потерях Пакмута, восточный город Донецк, ныне практически опустевший, был одним из самых кровопролитных и продолжительных сражений многолетней войны.

Обе стороны признали, что понесли значительные потери в Багмуте, при этом точное количество жертв сложно проверить самостоятельно.

Британская военная разведка заявила в субботу, что российская группа наемников Вагнера взяла под свой контроль большую часть восточной части Пакмута. Об этом в среду заявил основатель группы Евгений Пригожин.

«В центре города река Багмутка теперь проходит по линии фронта», — сообщает британское министерство обороны в своем ежедневном разведывательном бюллетене.

Украина настаивает на том, что остается в Багмуте, и дает «достойный отпор» российским силам, а командир, ответственный за оборону Багмута, говорит, что ее оборона имеет решающее значение для украинского контрнаступления.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и перехода в контрнаступление, которое не за горами», — заявил в субботу генерал-полковник армии Александр Чирский.

Москва заявляет, что захват Пакмута оставит брешь в обороне Украины и может стать ступенькой к захвату всего промышленного региона Донбасса. Киев говорит, что война уничтожает лучшие подразделения России.

Пригожин сказал в субботу, что сейчас он находится в 1,2 км (0,75 мили) от административного центра города. Центр расположен на западном берегу реки Пакмутка.

Британская разведка сообщила, что, поскольку река протекала по открытой местности, «этот район стал зоной поражения, что может оказаться чрезвычайно сложным для сил Вагнера, когда они попытаются продолжить свою передовую атаку на запад».

Но ситуация опасна для украинских сил.

«Украинские силы и их линии снабжения на западе уязвимы для российских усилий по вытеснению защитников с севера и юга», — говорится в сообщении.