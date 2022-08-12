Украина заявляет, что может поразить «почти все» пути снабжения России на оккупированном юге

Киев (Рейтер) — Украинские военные заявили, что их артиллерия в пятницу нанесла удар по российскому складу боеприпасов возле крупного моста на юге, добавив, что теперь у них есть возможность поразить почти все линии снабжения Москвы на оккупированной территории.

Военные заявили, что в результате нападения погибли 11 российских солдат на складе в селе Весили, примерно в 80 милях (130 км) вниз по обширной реке Днепр от оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Российские власти не сразу прокомментировали сообщение о нападении в Херсонской области или предполагаемую степень украинской огневой мощи. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить эти сообщения.

По словам пресс-секретаря Южного военного командования Украины Натальи Хоменюк, Украина держит почти все южные пути снабжения России под «огневым контролем», а это означает, что Украина может по своему желанию поразить ее таким дальнобойным оружием.

«Наши силы контролируют ситуацию на юге, несмотря на попытки противника ввести резервы, хотя почти все их транспортные и логистические артерии разбомблены или находятся под нашим контролем», — сказала она в эфире национального радио.

Висел, расположенный недалеко от Каховского моста, в нескольких метрах от большой плотины, является жизненно важным пунктом пересечения границы, который Украина атаковала, пытаясь ослабить контроль Москвы над клочком земли, который она занимает на западном берегу Днепра.

Украина заявляет, что ей удалось поразить десятки российских складов боеприпасов благодаря западным поставкам реактивных систем залпового огня большой дальности, таких как поставленные США HIMARS.

Киев надеется, что, приобретя новые ракеты, способные поразить российскую логистику глубоко за линией фронта, он сможет переломить ход конфликта в ближайшие недели.

Спутниковые снимки, опубликованные в четверг, показали повреждения авиабазы ​​в аннексированном Россией Крыму, которая была подвергнута бомбардировке во вторник, что, по-видимому, было своего рода атакой, хотя Киев не взял на себя ответственность и не объяснил, как это было осуществлено.

База, расположенная на юго-западном побережье Крыма, находится за пределами досягаемости передовых американских ракет, которые Украина развернула с прошлого месяца, но в пределах досягаемости более мощных версий, которые Киев запросил у Запада. (Отчетность Макса Хэндера, редактирование Неригоса Адомайтиса и Эндрю Хевенса)